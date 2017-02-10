Призрак военного положения и другие страшилки политиков

Константин Бабков

Денис Гаевский, аналитик

Мировая политическая конъюнктура меняется, повестка дня украинских власть имущих – не меняется. В Киеве вновь заговорили о введении военного положения, притом озвучила сей тезис не пресловутая "партия войны", а замглавы фракции "БПП" Ирина Луценко. И, естественно, призвала сплотиться вокруг власти – в противном случае, как известно, "нападет Путин". К слову, выросшую медийную активность И. Луценко связывают с тем, что она может заменить на посту главы фракции "серого кардинала" "БПП" Грынива.

Возвращаясь к теме военного положения, отметим – последние события говорят о том, что и без того размытая грань между "партией войны" и "партией мира" стерлась окончательно. Доказательств тому множество:

а) возобновление активных боевых действий на Донбассе, сопоставимых по накалу с боями под Дебальцево в начале 2015 года;

б) внесение в Верховную Раду "языковых" законов, чьими соавторами являются депутаты "БПП". Советник Порошенко Горбулин в свою очередь заявил о том, что стране нужна украинизация, но мягкая. Несмотря на резолюцию ПАСЕ (не имеющей, правда, юридической силы), шансы на принятия данных нормативно-правовых актов выглядят далеко ненулевыми;

в) подконтрольный Порошенко МИД подал иски в Международный суд ООН в Гааге о нарушении РФ Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации;

г) выступая по случаю Дня соборности и годовщины боя под Крутами, Порошенко не упустил возможности провести аналогии между событиями 100-летней давности и днем сегодняшним, возложив в обоих случаях вину на Россию. Кроме того, было в очередной раз заявлено, что Киев будет выполнять Минские соглашения только после передачи контроля над границей, что является последним пунктом "Минска-2". А также напомним, что Петр Алексеевич законсервировал Липецкую фабрику Roshen, сняв тем самым персональные ограничения на расширение конфликтного поля с Москвой.

И вот новая инициатива относительно введения военного положения (ВП). С военной точки зрения никаких преимуществ введение этого правового статуса киевской власти не предоставит – на Донбассе военное положение, сопряженное с ограничением прав граждан даже подконтрольной части, существует де-факто. А объявление ВП в пределах всей страны может быть просто-напросто заблокировано на различных уровнях крайне хлипкой вертикали власти. К тому же страна продолжает атомизироваться и совершенно не факт, что местные элиты (все больше напоминающие типичных феодалов) введут режим ВП на подконтрольных им территориях.

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Также в пользу "невведения" говорит и то, что власть крайне нуждается в деньгах МВФ, чей устав запрещает выделять средства странам, юридически зафиксировавших факт войны на своей территории. Существенно усложнится и получение коммерческих кредитов, что может окончательно подорвать экономический базис страны – ведь не секрет, что долги большинства украинских олигархов превышают размер их активов.

Нельзя не вспомнить и о том, что в мае в Киеве состоится песенный конкурс Евровидение, проведение которого станет одной из немногих возможностей для власти подправить стремительно разрушающуюся репутацию на внешней арене. Тут уж не до военного положения становится.

Таким образом, в краткосрочной перспективе вероятность введения ВП находится на уровне статистической погрешности. Но что будет после мая – остается только догадываться. Теоретически может сложиться комбинация факторов (решения судов Лондона и Стокгольма по спорам с РФ против Украины, отказ МВФ в выделении траншей, провал ратификации Соглашения об ассоциации Евросоюз-Украина в Нидерландах, договоренности между США и РФ по "украинскому вопросу", парламентское брожение после истечения иммунитета правительства Гройсмана в апреле, выход значительной части нардепов из коалиции, выступления радикалов/народных масс, и т.д.), которая приведет к сильнейшему кризису действующей власти. Ситуация традиционно усугубится сужением "корыта" и нежеланием политической верхушки искать компромиссы. В таком случае риск введения ВП вырастет экспоненциально – просто от безысходности. Введением правового статуса ВП власть имущие попытаются заблокировать проведение любых выборов и ограничить малейшую критику в свой адрес, а также получат шанс напоследок экспроприировать в квазиправовой способ собственность физических и юридических лиц (под лозунгом "Все для фронта, все для победы!"), что разрешает действующее законодательство. Однако понятно, что это уже будет агонией майданной власти. Хоть активизируй, хоть лавинообразно активизируй боевые действия на Донбассе, пытаясь привлечь внимание сильных мира сего к Украине, эксплуатируя образ жертвы агрессии.

Небезынтересно, что набирающая электоральные очки Юлия Тимошенко также потребовала введения ВП, но только в Донецкой и Луганской областях. По всей видимости, это связано с желанием Юлии Владимировны, чувствующей дыхание приближающихся досрочных выборов в Раду (к которым все готовятся, несмотря на публичное отрицание возможности их проведения в 2017), перетянуть на себя голоса "патриотического" электората, тонким слоем размазанного между "БПП", "Свободой", "Нацкорпусом", Гриценко, Наливайченко и рядом более мелких политпроектов.

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В то же время, целый ряд отечественных медийщиков (ЛОМов), обслуживающий властный картель, в последнее время все громче говорят о том, что риторика Тимошенко совпадает с риторикой Путина (в частности, тезис о заинтересованности киевской власти в продолжении войны). Ни много, ни мало, а Юлию Владимировну обвиняют в "работе на Кремль". Следовательно, необходимо сменить декорации на "ястребиные", сделав ничтожными аргументы рупоров Банковой. В принципе, вся украинская политика – это сплошное имитаторство и пиар, бессмысленные и беспощадные.

В общем, призрак ходит по Украине – призрак военного положения. Киевские политики, обладающие психологией временщиков, заигрались в узкокорпоративные игры, не имеющие ничего общего с интересами общества, ввергающегося в архаику. Живут, под собой не чуя страны.