наверх
25.04.201716:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.34
  • USD26.67- 0.06
Рубрики
Ещё
    Видео

    Появилось архивное видео слета ультраправых с Савченко

    (обновлено: )14502
    Журналист Денис Казанский выложил в своем блоге видео 2006 года с Надеждой Савченко, которая, еще будучи курсантом Харьковского университета воздушных сил, приняла участие в военно-патриотических играх.
    Lars SVIM, youtube

    "Двенадцать лет назад Надежда в Харькове участвовала в военно-патриотической игре, организованной движением СВІМ (Система воєнізованих ігор молоді). В сюжете говорится, что СВІМ — это такой аналог скаутской организации. Интересно, что "свимеры" выглядят и ведут себя как типичная ультраправая организация — салютуют характерным жестом от сердца к солнцу", — пишет Казанский.

    Читайте также: Может, и выигрышная партия? Соцсети о новой политсиле Савченко

    Ранее внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко подтвердила, что создала собственную партию, которая получила название "Общественная платформа Надежды Савченко" и которая будет бороться за смену политической системы в стране. Депутат уточнила, что партия получила название "Общественная платформа Надежды Савченко". При этом она пообещала вскоре презентовать политическую программу

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
    Выборы президента Франции
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Певец Баста. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский