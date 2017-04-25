Появилось архивное видео слета ультраправых с Савченко

"Двенадцать лет назад Надежда в Харькове участвовала в военно-патриотической игре, организованной движением СВІМ (Система воєнізованих ігор молоді). В сюжете говорится, что СВІМ — это такой аналог скаутской организации. Интересно, что "свимеры" выглядят и ведут себя как типичная ультраправая организация — салютуют характерным жестом от сердца к солнцу", — пишет Казанский.

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Ранее внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко подтвердила, что создала собственную партию, которая получила название "Общественная платформа Надежды Савченко" и которая будет бороться за смену политической системы в стране. Депутат уточнила, что партия получила название "Общественная платформа Надежды Савченко". При этом она пообещала вскоре презентовать политическую программу