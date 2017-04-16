Савченко показала, как расписывала пасхальные яйца

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко похвалилась раскрашиванием пасхальных яиц. Фотографии она опубликовала на своей странице в Facebook.

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"С Пасхой! Мира, добра, счастья", – пожелала Савченко украинцам.

Надежда Савченко / Facebook Савченко показала, как расписывала яйца к Пасхе

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видеопоздравление с Пасхой, в котором показал, как собственноручно испек кулич в этом году. Мэр рассказал, что в детстве в их семье куличи пекла бабушка, и это было маленьким чудом для него и его брата Владимира. В этом году Виталий Кличко решил попробовать испечь один из символов Пасхи своими руками под руководством профессионального повара.