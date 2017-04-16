Богослужения, обстрелы, подорожавший кулич: как Украина празднует Пасху

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Обычно празднование Пасхи у православных и католиков расходится, так как западные христиане при расчете даты используют григорианский календарь, а православные — юлианский. Но в этом году Пасху празднуют вместе православные, протестанты и католики.

Пасхальная ночь прошла спокойно

В ночь с 15 на 16 апреля во всех регионах Украины состоялись пасхальные богослужения в более 15,6 тысячах храмах. Участие в мероприятиях приняли более 7,8 миллионов человек.

По данным пресс-службы Нацполиции, пасхальная ночь прошла спокойно, "благодаря принятым правоохранительным мероприятиям, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено".

Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной в Пасхальную ночь посетили сразу несколько христианских храмов в Киеве.

Напомним, ранее в Мариуполе запретили проводить Пасхальный Крестный ход из опасения провокаций.

УПЦ просит мира

Предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своем видеообращении поздравил верующих с праздником Светлого Христова Воскресения и попросил мира для Украины.

"Сегодня мы молимся за нашу Украинскую землю, за наш Украинский народ и просим, чтобы Воскресший Христос даровал нам мир. Чтобы Господь всех нас благословил", — сказал предстоятель УПЦ.

Понтифик вспомнил об Украине

Папа Римский Франциск также поздравил верующих с праздником и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"), в котором, в частности, уделил внимание ситуации в Сирии, Украине, Африке.

Понтифик пожелал "Украине, охваченной кровавым конфликтом, вновь найти согласие"и попросил божьей помощи в "поддержке начинаний, направленных на облегчение страданий тех, кто терпит его последствия".

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Донбасс: пасхальное перемирие нарушено

Неспокойно встретили праздник в зоне АТО. Достигнутые ранее договоренности о пасхальном перемирии не соблюдаются, хотя количество обстрелов снизилось по сравнению с предыдущими днями.

В пресс-центре спецоперации заявили в воскресенье, что ВСУ зафиксировали 29 обстрелов своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки. В свою очередь, оперативное командование непризнанной ДНР сообщило о десятках нарушений режима прекращения огня со стороны силовиков.

Как передает Донецкое агентство новостей, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин обратился к командованию ВСУ с призывом "хотя бы в период проведения праздников пасхальной недели, отдать приказ о прекращении обстрелов населенных пунктов республики".

"Мы выражаем намерение и надежду на соблюдение перемирия, установленного на наш общий великий праздник — Светлого Христового Воскресения", — заявил Басурин, чьи слова цитирует ДАН.

Кулич подорожал

Общий кризис сказался и на праздновании Воскресения Христова: отмечать праздник стало дороже. Команда аналитиков Минэкономразвития решила исследовать динамику стоимости выпечки праздничного кулича в 2017 году по сравнению с 2016 годом и обнаружили, что цены выросли почти на все ингредиенты.

Выпечка кулича в домашних условиях теперь стоит 29,81 гривен, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году.

"Больше всего — на 34% — подорожало сливочное масло. Оно же больше всего повлияло на рост конечной стоимости домашнего кулича, поскольку доля сливочного масла составляет около 30%. Сахарная пудра в свою очередь продолжает проявлять признаки незаурядной стабильности — уже три года подряд она стоит 40 грн за килограмм", — отметили в министерстве.