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    Богослужения, обстрелы, подорожавший кулич: как Украина празднует Пасху

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (120)

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    Украина отмечает день святой Пасхи – праздник Воскресения Иисуса Христа по православному календарю. Накануне в аэропорт Борисполь доставили из Иерусалима Благодатный огонь и раздали его верующим.
    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина 

    Обычно празднование Пасхи у православных и католиков расходится, так как западные христиане при расчете даты используют григорианский календарь, а православные — юлианский. Но в этом году Пасху празднуют вместе православные, протестанты и католики.

    Пасхальная ночь прошла спокойно

    Миллионы христиан всех конфессий празднуют Пасху
    Канал euronews на Youtube
    Миллионы католиков, протестантов и православных празднуют Пасху

    В ночь с 15 на 16 апреля во всех регионах Украины состоялись пасхальные богослужения в более 15,6 тысячах храмах. Участие в мероприятиях приняли более 7,8 миллионов человек.

    По данным пресс-службы Нацполиции, пасхальная ночь прошла спокойно, "благодаря принятым правоохранительным мероприятиям, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено".

    Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии. 

    Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной в Пасхальную ночь посетили сразу несколько христианских храмов в Киеве. 

    Напомним, ранее в Мариуполе запретили проводить Пасхальный Крестный ход из опасения провокаций. 

    УПЦ просит мира 

    Предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своем видеообращении поздравил верующих с праздником Светлого Христова Воскресения и попросил мира для Украины.

    "Сегодня мы молимся за нашу Украинскую землю, за наш Украинский народ и просим, чтобы Воскресший Христос даровал нам мир. Чтобы Господь всех нас благословил", — сказал предстоятель УПЦ.

    Понтифик вспомнил об Украине

    Папа Римский Франциск также поздравил верующих с праздником и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"), в котором, в частности, уделил внимание ситуации в Сирии, Украине, Африке.

    Понтифик пожелал "Украине, охваченной кровавым конфликтом, вновь найти согласие"и попросил божьей помощи в "поддержке начинаний, направленных на облегчение страданий тех, кто терпит его последствия".

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    Донбасс: пасхальное перемирие нарушено

    Неспокойно встретили праздник в зоне АТО. Достигнутые ранее договоренности о пасхальном перемирии не соблюдаются, хотя количество обстрелов снизилось по сравнению с предыдущими днями.

    В пресс-центре спецоперации заявили в воскресенье, что ВСУ зафиксировали 29 обстрелов своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки. В свою очередь, оперативное командование непризнанной ДНР сообщило о десятках нарушений режима прекращения огня со стороны силовиков.

    Как передает Донецкое агентство новостей, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин обратился к командованию ВСУ с призывом "хотя бы в период проведения праздников пасхальной недели, отдать приказ о прекращении обстрелов населенных пунктов республики".

    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    Святая Пасха - праздник Воскресения Иисуса Христа. Справка

    "Мы выражаем намерение и надежду на соблюдение перемирия, установленного на наш общий великий праздник — Светлого Христового Воскресения", — заявил Басурин, чьи слова цитирует ДАН. 

    Кулич подорожал

    Общий кризис сказался и на праздновании Воскресения Христова: отмечать праздник стало дороже. Команда аналитиков Минэкономразвития решила исследовать динамику стоимости выпечки праздничного кулича в 2017 году по сравнению с 2016 годом и обнаружили, что цены выросли почти на все ингредиенты. 

    Выпечка кулича в домашних условиях теперь стоит 29,81 гривен, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году.

    "Больше всего — на 34% — подорожало сливочное масло. Оно же больше всего повлияло на рост конечной стоимости домашнего кулича, поскольку доля сливочного масла составляет около 30%. Сахарная пудра в свою очередь продолжает проявлять признаки незаурядной стабильности — уже три года подряд она стоит 40 грн за килограмм", — отметили в министерстве.

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