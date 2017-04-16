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    Кличко испек паску

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    Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видеопоздравление с Пасхой, в котором показал, как собственноручно испек кулич в этом году. Видео появилось на странице Кличко в Facebook.
    Виталий Кличко / Facebook

    Мэр рассказал, что в детстве в их семье куличи пекла бабушка, и это было маленьким чудом для него и его брата Владимира. В этом году Виталий Кличко решил попробовать испечь один из символов Пасхи своими руками под руководством профессионального повара.

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    "Мои родные удивятся, что я это сделал", — сказал Кличко, когда достал партию сдобы из духовки.

    "Желаю вам мира, семейного уюта и достойных поступков с верой в себя и свою страну", — поздравил украинцев мэр Киева.

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