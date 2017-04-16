Пасха в Мариуполе обходится дороже, чем раньше – спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

С сегодняшнего дня полиция Донецкой области переходит на усиленный режим несения службы. В пресс-службе ведомства поясняют, что на улицы Мариуполя выйдут силы полиции в максимальном количестве, чтобы люди могли встретить праздник в безопасности.

Об особенностях проведения пасхальних праздников в Мариуполе сообщил (15 апреля – Ред.) в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Тимофей Львутин.

Как к пасхальным праздникам готовятся в Мариуполе?

— Планируется, что по всей Донецкой области будут порядка почти двух тысяч полицейских. Во всей Донецкой области 244 церкви, и планируется, что людей будет порядка 140-150 тысяч человек. Порядка 700 правоохранителей только будут находиться непосредственно в Мариуполе — крупнейшем городе на данный момент в Донецкой области. Поэтому большая часть патрульных и полиции будет находиться именно здесь. Сегодня были довольно интересные мероприятия на Театральной площади. Местные жители раскрашивали огромную писанку — это был такой своеобразный арт-флешмоб, который устроили участники школы искусств. Пришло довольно много детей. Также должен был быть в Мариуполе и Крестный ход, но его запретили. Связывают это с тем, что наблюдается довольно нестабильная ситуация в Донецкой области, и в частности в Мариуполе. По неофициальной информации люди все же завтра собираются и будут где-то около полудня идти от одного собора к другому, потом к церкви.

Правоохранители реагировали на то, что вероятно шествие все же состоится?

— Пока такого комментария не было. Но как они будут реагировать на подобное шествие, если оно все же состоится, смогу сказать завтра. Городской совет не давал разрешения на проведение шествия.

А как на усиление мер безопасности реагируют сами?

— Полностью весь центр города был оцеплен правоохранителями, они полностью его перекрыли, даже движение транспорта. Люди позитивно отреагировали, то есть к полицейским каких-либо претензий не было. Конечно, сами водители города были недовольны, потому что буквально по параллельным улицам образовались крупные пробки. Тем не менее, пешеходы и люди, которые просто вышли отдохнуть в Театральный сквер, вблизи Драмтеатра, а также на проспект Мира, были довольны. Но для нас это уже привычно — видеть такое количество полицейских на массовых мероприятиях, поэтому здесь какого-то недовольства или же удивления не было.

Известно откуда эти подкрепления полицейских?

— Приезжает патрульная полиция города, также есть полиция Центрального отдела Мариуполя, плюс еще подключаются сотрудники Главного управления Национальной полиции именно Донецкой области. Они вместе консолидируются и таким образом проводят данное мероприятие по охране местных жителей. Также сегодня к воинской части 3057 пришли порядка 10-15 человек, которые возложили черные шары и искусственные цветы в память людям, которые штурмовали эту воинскую часть несколько лет назад. Буквально через несколько минут подъехали активисты. После словесной перепалки они разошлись. Полиции не было в этот момент, то есть никакого официального комментария тоже нет. Это, в основном, единичные акции.

С такой концентрацией правоохранителей в городе преступность должна отсутствовать?

— Раз на раз не приходится. Буквально вчера посреди улицы в центре города остановили полицейские автомобиль, причем приехала полиция не только патрульная, но еще и было спецподразделение КОРД, и оттуда вытащили пять человек. Они их положили лицом на землю прямо на проспекте и стали обыскивать. Как выяснилось, эти пять человек, по официальной информации от полиции Донецкой области, были вымогателями. И ехали для того, чтобы вымогать деньги у какого-то из предпринимателей. Полиция проявила себя в данном случае, они их задержали.

Читайте также: Три года АТО. Врагами объявят всех, кто против войны

Какие цены на продукцию накануне пасхальных праздников?

— Интересовался у мариупольцев, будет ли у них на столе красная икра. Из десяти человек девять мне заявили, что речь о красной икре не идет. Если сравнивать с прошлым годом, то мариупольцы готовы были потратить на свой праздничный стол порядка 700-800 гривен. Сейчас они заявляют, что минимум тысячу гривен они готовы потратить на свой пасхальный стол. Но связано это не с тем, что мариупольцы стали зарабатывать больше, а с тем, что цены на продукты питания выросли. То есть примерно на 15-20% продукты питания подорожали.

Ранее спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" рассказал, что накануне объявленного перемирия снова стреляли в районе Донецкого аэропорта и Марьинки, также была обстреляна шахта Бутовка.