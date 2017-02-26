В ДНР назвали неприемлемыми предложения Савченко

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Уполномоченный по правам человека самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова назвала неприемлемыми предложения депутата Украины Надежды Савченко по обмену пленными.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко в пятницу посетила колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские военные. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными в Донбассе по формуле "всех на всех".

"Те предложения, которые Надежда озвучивала через интернет и СМИ, они неприемлемы в данном случае", — сказала журналистам Морозова.

Она отметила, что Украина готова передать ДНР 250 пленных, хотя по спискам, подтвержденным Киевом, их 475.

"Это официально подтвержденные украинской стороной. Поэтому мы настаиваем на выполнении шестого пункта минских соглашений ("обмен всех на всех"), чем быстрее, тем лучше", — заявила журналистам Морозова.

В то же время она рассказала, что в колонии, которую посетила Савченко, находится 34 человека, а всего их 41. "Остальные обвиняются по другим статьям и находятся либо в СИЗО, либо в других колониях", — добавила Морозова.

По ее словам, в субботу Савченко снова посетила пленных и пообщалась с ними. "Пообещала им, что они скоро будут дома… Ей никто не препятствовал, мы хотели показать, что открыты не только для международных организаций, но и для Украины. Пожалуйста, приезжайте, посмотрите, что с ними (пленными) все в порядке", — добавила омбудсмен ДНР.