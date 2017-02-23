Экспертный опрос: оружие гражданам нужно дать для самозащиты

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Несмотря на огромное количество незарегистрированного огнестрельного оружия на руках у населения, правительство и силовые органы не принимают никаких мер, чтобы защитить граждан. Ведь опасное оружие оказалось в руках небезопасных людей, в результате чего законопослушные члены общества остаются уязвимы. Правительство толкает людей вооружаться любыми способами, так как силовые органы в экстренной ситуации не в состоянии им помочь. При этом каждому, кто приобретет незарегистрированное оружие, грозит уголовная ответственность. Закон "Об оружии", который бы мог исправить ситуацию, так и не принят. Об этих проблемах шла речь на пресс-конференции в РИА Новости Украина "Страна переполнена оружием. Что выберет украинец: Закон или "ствол"?"

Законопослушные граждане вооружаются

Современные реалии диктуют новые правила. Криминогенная ситуация в стране вышла из-под контроля, и уже пришло время взять защиту своей семьи и имущества в собственные руки.

"Наконец-то у нас начался предметный разговор с МВД, и они даже начали выдавать цифры. Так вот. В прошлом году произошло 64 случая использования зарегистрированного огнестрельного оружия в преступных целях. Погибло 39 человек. Много ли это или мало?! По данным МВД, зарегистрировано более миллиона единиц оружия. Даже по отношению к этой цифре количество совершенных преступлений из зарегистрированного оружия будет составлять 0,6%. Это наилучшие показатели в Европе, что говорит о том, что у нас умеют обращаться с оружием. А на днях новый глава Нацполиции Князев сообщил нам, что улучшения криминогенной ситуации в ближайшее время не произойдет. Уже стало очевидно, что мы имеем право на защиту себя и своего имущества с оружием", - отмечает глава Ассоциации владельцев оружия Григорий Учайкин.

По мнению президента Всеукраинской ассоциации операторов рынка Сергея Шабовты, сегодня есть два мира — люди, которых оружием награждают и которые его применяют, отстреливаясь от простых граждан, как в истории с нардепом Пашинским и Химикусом, и другой мир — обычные граждане, которые ходят по нашим улицам и абсолютно незащищены. У них нет оружия, их не может защитить правоохранительная система, а криминал при этом распоясался.

"В МВД лукавят. По их статистике, из зарегистрированного оружия было убито 39 человек. Но они же не дали статистику, сколько погибло людей от оружия в Украине всего, а это более 10 тысяч человек. Скажу, что зарегистрированное оружие дисциплинирует владельцев. В стране нет закона об оружии гражданского предназначения, а он необходим. Руководство страны ничего не делает, чтобы защитить граждан, и тема оружия сегодня актуальна как никогда. Произошло самое страшное, вчерашние законопослушные граждане сегодня обратили свой взор на рынок нелегального оружия", - отмечает Шабовта.

Мифы и реальность

По мнению Виктора Боярова, сейчас ведутся споры, нужно оружие гражданам или нет. Но надо исходить из того, что у преступников оружие есть.

"К сожалению, государство сейчас только декларирует, что оно защищает жизнь граждан. На самом деле — можно ехать в машине, превысить скорость, а полиция может застрелить или же нарваться на Пашинского. И все — вопросы ваше жизни решены. Я считаю, что государство должно разрешить гражданам иметь не только травматическое оружие, но и нарезное, с помощью которого человек сможет защитить себя, семью, свое имущество. Если государство не может нас защитить, оно должно дать это право гражданам", — считает профессор кафедры криминального процесса и криминалистики Виктор Бояров. facebook.com/MatiosAnatolii Задержание контрактника ВМС с оружием "для Майдана"

Вокруг закона "об оружии" сегодня много спекуляций и мифов. Но это проблему не решает.

"Отсутствие закона об оружии — это не проблема, а беда общества. А проблема в том, что народные депутаты не собираются признавать наличие такой беды и что-то с ней делать. Органы государственной власти всеми силами стараются использовать антиоружейную риторику для того, чтобы, как им кажется, обезопасить себя от возможных народных волнений с использованием оружия", - уверен эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

По мнению эксперта, так повелось, что люди стараются одушевлять отдельные неживые объекты.

"Оружие никого само по себе не убивает. Никогда и нигде, всегда убивают люди. Но об этом ни СМИ, ни политики стараются не вспоминать. Но у людей создается четкое представление, что есть злобное оружие, которое убивает. Но трактор сам по себе не ездит, скальпель сам не режет и оружие само не убивает. Но на этой теме есть масса спекуляций. Еще в мирном 2013 году 35% населения выступали за право защищаться огнестрельным оружием. В последнее время, по некоторым социологическим исследованиям, поддерживают идею уже 11%. Как магистр социологии, могу сказать, что для того, чтобы спровоцировать любого дать противоположные по смыслу ответы, мне понадобиться специфическим образом сформулировать вопрос. Все исследования подобного рода, проходящие при активной информационной атаке, должны насторожить", — отмечает эксперт.

Пора дать возможность выбора

Отсутствие закона об оружии и возможность легально защитить себя провоцирует законопослушных граждан использовать любые способы для защиты. И государство выступает в роли глобального провокатора, подчеркивает Юрий Гаврилечко. И делается это не только в отношении оружия. Но делается это для того, чтобы все граждане так или иначе стали незаконопослушными.

Речь о свободной продаже оружия не идет, его не будут продавать, как хлеб и молоко. Это миф. Но государство старается зомбировать общество, провоцируя преступников и увеличивая количество смертей от нелегального оружия, потому что противодействовать им нечем.

Однако отсутствие закона "Об оружии" может привести к прецеденту.

"Сегодня судят коллекционера и члена Ассоциации Дениса Дубровского по статье 263 "Незаконное хранение, сбыт, перевозка оружия без предусмотренного законом разрешения". Когда адвокат поинтересовался, на основании какого закона выдается разрешение, прокурору сказать было нечего. Как можно судить за нарушение не существующего закона?! И это значит, что судить людей по 263 статье УК сегодня не имеет право никто, так как нет закона "Об оружии". А все вынесенные до этого приговоры можно ставить под сомнения", - констатирует Григорий Учайкин.

Когда суд вынесет решение, де-юре можно считать все оружие, которое гуляет сегодня на руках у населения, легальным. И даже принятие закона "Об оружии" в Верховной Раде не сделает приговоры легальными.

Эксперты были солидарны в одно — пришла пора дать возможность гражданам Украины сами решать приобретать или нет оружие и разрешить продажу гражданского оружия.