Страна переполнена оружием. Что выберет украинец: Закон или "ствол"? - пресс-конференция

В среду, 22 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Страна переполнена оружием. Что выберет украинец: Закон или "ствол"?".

Сегодня в Украине гранаты, автоматы или пистолеты есть не только у каждого второго бойца, вернувшегося из АТО, но и у многочисленных общественных организаций радикального толка. Ни один день не обходится без чрезвычайного происшествия.

Конфликт в Донбассе сделал Украину лидером на рынке нелегального оружия, к такому выводу пришли эксперты аналитического центра Small Arms Survey — организации, которая исследует распространение нелегального огнестрельного оружия. До начала конфликта на Донбассе в Украине насчитывалось около 3 млн незаконных "стволов". С тех пор этот показатель, по мнению экспертов, увеличиться вдвое. В прошлом году полиции Донецкой области удалось изъять более 170 единиц огнестрельного оружия, около 300 гранатометов, гранат — почти 3 тыс., около 100 кг взрывчатки и более полумиллиона патронов. Соответственно, количество преступлений за 6 месяцев 2016 года выросло в Киеве на 63%, в Харьковской области на 55,5%, в Одесской — на 53%. Столица Украины в ежегодном докладе известной консалтинговой фирмы Mercer вообще названа самым опасным городом европейского континента, заняв последнее, 189 место в рейтинге.

Ряд экспертов предлагает выкупать у населения нелегальное оружие — гранаты, взрывчатку, автоматы, и таким образом на 70-80% уменьшить его количество на руках у населения. В последнее время дискуссия относительно возможности или невозможности простым гражданам владеть оружием активизировалась. Есть ли определение того, что такое «незаконный оборот оружия»? Как защитить себя и свою семью простому гражданину? Что говорит об этом Закон? Это одна из главных проблем для Украины, полагают эксперты: огромное количество нелегального оружия в стране и отсутствие "Закона об оружии".

Эксперты пресс-конференции:

Виктор Бояров, профессор кафедры криминального процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины;

Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности;

Георгий Учайкин, председатель Наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия;

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности.

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