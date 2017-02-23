Гаврилечко: убивает не оружие – друг друга убивают люди

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Вокруг закона "об оружии" сегодня много спекуляций и мифов. Но при этом, проблему это не решает. То, что на руках у населения есть огромное количество незарегистрированного оружия — это не проблема, это факт. А проблема в том, что граждане Украине не имеют законного права защитить се6я, семью и свое имущество с помощью легально приобретенного оружия, рассказал на пресс-конференции РИА Новости Украина эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

"Отсутствие закона об оружии — это не проблема, а беда общества. А проблема в том, что народные депутаты не собираются признавать наличие такой беды и что-то с ней делать. Органы государственной власти всеми силами стараются использовать анти оружейную риторику для того, чтобы, как им кажется, обезопасить себя от возможных народных волнений с использованием оружия", — уверен Юрий Гаврилечко.

По мнению эксперта, так повелось, что люди стараются одушевлять отдельные неживые объекты.

"Оружие никого само по себе не убивает. Никогда и нигде, всегда убивают люди. Но об этом, ни СМИ, ни политики стараются не вспоминать. Но у людей создается четкое представление, что есть злобное оружие, которое убивает. Но трактор сам по себе не ездит, скальпель сам не режет и оружие само не убивает. Но на этой теме есть масса спекуляций. Еще в мирном 2013 году 35% населения выступали за право защищаться огнестрельным оружием. В последнее время, по некоторым социологическим исследованиям, поддерживают идею уже 11%. Как магистр социологии могу сказать, что для того, чтобы спровоцировать любого дать противоположные по смыслу ответы мне понадобиться специфическим образом сформулировать вопрос. Все исследования подобного рода, проходящие при активной информационной атаке, должно насторожить", — отмечает эксперт.

Отсутствие закона об оружии и возможность легально защитить себя провоцирует законопослушных граждан использовать любые способы для защиты. И государство выступает в роли глобального провокатора, подчеркивает Гаврилечко. И делается это не только в отношении оружия, а делается это для того, чтобы все граждане, так или иначе стали не законопослушными.

"Приведу простой пример. Повысили минимальную зарплату до 3200, чтобы получить больше налог. Но в итоге, любому работающему стало выгодно получать зарплату нелегально. Государство его на это спровоцировало. Как только государство начало налоговую нагрузку на бизнес, бизнес или закрылся, или ушел в тень. Ситуация с оружие такая же. Государство старается спровоцировать граждан, чтобы они были не законопослушными. К тому же, полиция никогда не занималась предотвращением преступлений. Это нонсенс. В лучшем случае, по факту совершения преступления начать расследовать. И какая разница вам, в состоянии трупа, что потом вашего убийцу найдут? Никакой. Снизить уровень преступность они не смогут. Единственное, что может сдержать преступника, это вероятность того, что он получит отпор от возможной жертвы", — считает Гаврилечко.

Речь о свободной продаже оружия не идет, его не будут продавать как хлеб и молоко. Это миф. Но государство старается зомбировать общество, прикрываясь АТО, тем самым провоцируя преступников с одной стороны и увеличивая количество смертей от нелегального оружия, потому что противодействовать ему не чем. И преступления против личности и собственности, с применением оружия, будет только возрастать.