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    Шабовта: оружие на черном рынке сегодня ищут даже законопослушные граждане

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (413)

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    Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта во время пресс-конференции сообщил о критической ситуации с безопасностью в Украине.
    РИА Новости Украина

    "Если в стране был всегда потенциал законопослушных людей, уверенно законопослушных настолько, что они были несгибаемы в любой ситуации. То, к сожалению, сегодня даже стойкие законники, те кто в той или иной ситуации ни за что не преступили бы закон, обратили свой взор к рынку незаконного оружия", — сообщил эксперт во время пресс-конференции "Страна переполнена оружием. Что выберет украинец: Закон или "ствол"?" в РИА Новости Украина.

    Смотрите также: Задержание контрактника ВМС с оружием "для Майдана"

    Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что военнослужащий Военно-морских сил Украины закупил для "Одесской народной республики" 12 автоматов Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова (СВД), которые должны были быть применены в среду на акциях в центре Киева. Его задержали "по горячим следам" в Одессе.

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