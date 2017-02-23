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    Учайкин: на руках у населения около 5 млн единиц незаконного оружия

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (417)

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    Каждый украинец имеет право на самозащиту с огнестрельным оружием. Не исключено, что в ближайшее время все незаконное оружие будет легализовано.
    Председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Современные реалии диктуют новые правила. Криминогенная ситуация в стране вышла из-под контроля, и уже пришло время взять защиту своей семьи и имущества в собственные руки. Кроме этого, в стране возможен прецедент, по которому все нелегальное оружие, хранящееся сегодня на руках у населения, станет легальным, об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина рассказал глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

    Армия Украины
    Facebook Министерства обороны Украины
    В тени. Власти толкают украинцев на нелегальные покупки оружия - Учайкин

    "Наконец-то у нас начался предметный разговор с МВД, и они даже начали выдавать цифры. Так вот. В прошлом году произошло 64 случая использования зарегистрированного огнестрельного оружия в преступных целях. Погибло 39 человек. Много ли это или мало?! По данным МВД, зарегистрировано более миллиона единиц оружия. Даже по отношению к этой цифре количество совершенных преступлений из зарегистрированного оружия будет составлять 0,6%. Это наилучшие показатели по Европе, что говорит о том, что у нас умеют обращаться с оружием. При этом из нелегального обращения МВД изъяло более 1000 единиц, а по оценкам иностранных экспертов, на руках у населения около 5 миллионов незаконного оружия. На днях новый глава Нацполиции Князев сообщил нам, что улучшения криминогенной ситуации в ближайшее время не произойдет. Министр Аваков сообщил о создании новых подразделений, которые мы финансируем, но от которых толку мало. Уже стало очевидно, что мы имеем право на защиту себя и своего имущество с оружием", — отмечает Учайкин.

    А главное, как подчеркивает эксперт, сегодня даже нельзя судить людей за незаконное хранение оружия, так как у нас нет соответствующего закона.

    "Сегодня судят коллекционера и члена Ассоциации Дениса Дубровского по статье 263 "Незаконное хранение, сбыт, перевозка оружия без предусмотренного законом разрешения".

    Когда адвокат поинтересовался, на основании какого закона выдается разрешение, прокурору сказать было нечего. Как можно судить за нарушение несуществующего закона?! Это значит, что судить людей по 263 статье УК сегодня не имеет права никто, так как нет закона об оружии, и все вынесенные до этого приговоры можно ставить под сомнение", — констатирует Учайкин.

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    Когда же суд вынесет решение, де-юре можно считать все оружие, которое гуляет сегодня на руках у населения, легальным.

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