Белый дом не стал комментировать требование Маккейна об оружии для Украины

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Белый дом не прокомментировал письмо сенатора-республиканца Джона Маккейна президенту США Дональду Трампу с требованием предоставить оружие Украине.

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В ходе регулярного брифинга журналисты поинтересовались у официального представителя Белого дома Шона Спайсера, будет ли какой-то ответ на это письмо.

"Я ничего не могу сказать по этому поводу", — сказал Спайсер.

Он также поблагодарил Маккейна за поддержку кандидатуры Герберта Макмастера, которого Трамп назначил своим новым советником по национальной безопасности.

Как сообщалось ранее, посол Канады в Украине Роман Ващук считает, что Канада сохранит близкий контакт с Вооруженными силами Украины, однако речи о предоставлении Украине летального вооружения пока не идет.