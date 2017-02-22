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    В мире

    Белый дом не стал комментировать требование Маккейна об оружии для Украины

    (обновлено: )30011
    Сенатор-республиканец Джон Маккейн направил письмо президенту США Дональду Трампу с требованием предоставить оружие Украине. В Белом доме пока никак не отреагировали на это.
    Сенатор США Джон Маккейн
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Белый дом не прокомментировал письмо сенатора-республиканца Джона Маккейна президенту США Дональду Трампу с требованием предоставить оружие Украине.

    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Илья Кива/Facebook
    Смертельное оружие в Украине готово выстрелить (взорваться) в любое время

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    В ходе регулярного брифинга журналисты поинтересовались у официального представителя Белого дома Шона Спайсера, будет ли какой-то ответ на это письмо.

    "Я ничего не могу сказать по этому поводу", — сказал Спайсер.

    Он также поблагодарил Маккейна за поддержку кандидатуры Герберта Макмастера, которого Трамп назначил своим новым советником по национальной безопасности.

    Как сообщалось ранее, посол Канады в Украине Роман Ващук считает, что Канада сохранит близкий контакт с Вооруженными силами Украины, однако речи о предоставлении Украине летального вооружения пока не идет.

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