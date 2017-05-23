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    Савченко: Визы с РФ – механизм защиты Украины

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (40)

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    По словам народного депутата Надежды Савченко, введение визового режима с Российской Федерацией не должно стать большой проблемой для украинцев.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    На предстоящей пленарной неделе парламент может провести голосование за введение визового режима с Россией. Рассматривать этот вопрос депутаты будут после того, как будут получены гарантии провести результативное голосование.

    По мнению внефракционного депутата Надежды Савченко, визовый режим – это "один из механизмов защиты от государства, с которым враждуешь".

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    "В принципе, ничего страшного здесь не вижу. У нас же действует визовый режим с Польшей, Литвой, Латвией. Там у людей тоже живут родственники, но никто и слова не говорит, когда надо идти в посольства и брать визы для поездок в эти страны. Украинцы привыкли к тому, что только в одну сторону у нас отсутствуют границы. Но война показала, что границы нужны и они должны быть достаточно крепкими", — отметила Савченко.

    По словам летчицы-депутата, вопрос визового режима с РФ в чем-то похож с блокадой на Донбассе.

    "Политики тоже рассказывали на каждом шагу об огромных последствиях, о том, что это колоссально ударит по экономической и финансовой ситуации. Но ни экономике, ни деньгам, ни "чёрным" делам политиков ничего не помешало. Так же и с вопросом визового режима с Российской Федерацией. Проблема в получении визы? Разве это когда-то становилось препятствием?" - считает политик.

    Савченко уверена, что люди, которые работают в России, должны трудиться там легально и платить деньги в бюджет Украины, а не "поддерживать врага".

    "Да, украинцы давали немалую сумму в государственную казну, но, прежде всего, необходимо развивать свою экономику. Если сконцентрировать внимание именно на этом, то визовый режим не станет препятствием", – подытожила Савченко.

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