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    Политика

    Савченко просит президента ветировать отмену ее закона

    (обновлено: )22602
    По словам Надежды Савченко, голосование в Верховной Раде по отмене закона нарушает Конституцию. Она убеждена, что Петр Порошенко должен применить право вето в отношении проекта закона, который был принят 18 мая.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко призвала украинского лидера Петра Порошенко наложить право вето на решение парламента об отмене закона о сроках содержания в СИЗО.

    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото
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    По ее словам, голосование в Верховной Раде по отмене закона нарушает Конституцию.

    "Обращаю внимание президента Украины как гаранта конституции Украины, что он должен применить право вето в отношении проекта закона, который был принят 18 мая, чтобы не допустить нарушения конституционных прав украинцев", — написала Савченко во вторник на своей странице в Fаcebook. Она также прикрепила фотографии своего депутатского обращения к Порошенко.

    Напомним, Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №5534 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно правила счета наказаний и учет срока предварительного заключения).

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