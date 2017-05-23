Савченко просит президента ветировать отмену ее закона

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко призвала украинского лидера Петра Порошенко наложить право вето на решение парламента об отмене закона о сроках содержания в СИЗО.

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По ее словам, голосование в Верховной Раде по отмене закона нарушает Конституцию.

"Обращаю внимание президента Украины как гаранта конституции Украины, что он должен применить право вето в отношении проекта закона, который был принят 18 мая, чтобы не допустить нарушения конституционных прав украинцев", — написала Савченко во вторник на своей странице в Fаcebook. Она также прикрепила фотографии своего депутатского обращения к Порошенко.

Напомним, Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №5534 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно правила счета наказаний и учет срока предварительного заключения).