Савченко сделала неутешительный прогноз по расследованию дел Майдана

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Окончательного расследования преступлений против активистов Майдана при генеральном прокуроре Юрии Луценко не будет, уверена внефракционный нардеп Надежда Савченко.

В среду. 24 мая, генпрокурор отчитался в Верховной Раде по итогам года работы.

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"Не будет (раскрытия дел Майдана — Ред.) потому, что сам Луценко призывал с трибуны Майдана в ту ночь, когда началась стрельба. Он говорил такие слова, которые записаны, зафиксированы, о которых я давала показания, когда меня допрашивали о Майдане. Он говорил майдановцам: "Продержитесь до утра, утром здесь будет оружие". То есть, как вы хотите добиться расследования? Если они знали раньше, что будет оружие с одной и со второй стороны, и начнется резня, и не остановили этого. Не будет никакого результата расследования", — заявила Савченко.

Ответственность за смерть более 100 человек во врем массовых акций на Майдане Незалежности в Киеве возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.