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    Общество

    Савченко сделала неутешительный прогноз по расследованию дел Майдана

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (148)

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    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко уверена, что пока Генеральную прокуратуру возглавляет Юрий Луценко, преступления против Майдана расследованы не будут.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Окончательного расследования преступлений против активистов Майдана при генеральном прокуроре Юрии Луценко не будет, уверена внефракционный нардеп Надежда Савченко.

    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото
    Ни реформ, ни результатов. Юрист о Юрии Луценко и ГПУ

    В среду. 24 мая, генпрокурор отчитался в Верховной Раде по итогам года работы.

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    "Не будет (раскрытия дел Майдана — Ред.) потому, что сам Луценко призывал с трибуны Майдана в ту ночь, когда началась стрельба. Он говорил такие слова, которые записаны, зафиксированы, о которых я давала показания, когда меня допрашивали о Майдане. Он говорил майдановцам: "Продержитесь до утра, утром здесь будет оружие". То есть, как вы хотите добиться расследования? Если они знали раньше, что будет оружие с одной и со второй стороны, и начнется резня, и не остановили этого. Не будет никакого результата расследования", — заявила Савченко.

    Ответственность за смерть более 100 человек во врем массовых акций на Майдане Незалежности в Киеве возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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