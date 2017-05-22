наверх
22.05.201720:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко: в Раде мужчин нет

    (обновлено: )37354
    Савченко заверила, что к ней могут подойти только смелые мужчины. На вопрос о том, есть ли такие в Раде, она ответила: "Нет, в Верховной Раде нет мужчин, в Верховной Раде есть народные депутаты".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала о внимании мужчин к ее персоне.

    Надежда Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Новая партия Савченко. Все шансы давно упущены - Макитра

    "Каждая женщина имеет свою личную жизнь и какие-то таланты, но это, к сожалению, никого не интересует. Всех интересует, что у Надежды Савченко", — поделилась она в интервью для программы "Світське життя".

    "Всё, что у меня есть, — это лично для меня, для души. Чем я могу поделиться, я с радостью поделюсь с украинцами, но что моё — то моё", — подчеркнула она.

    По поводу поклонников Савченко ответила, что мужчины её боятся.

    Она заверила, что к ней могут подойти только смелые мужчины. Ведущая спросила, есть ли такие в Раде. "Нет, в Верховной Раде нет мужчин, в Верховной Раде есть народные депутаты", — отметила Савченко.

    Ранее Савченко рассказывала, что во время миротворческой миссии в Ираке ее сватал местный принц.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Министерство иностранных дел Украины
    Евросоюз отменил визы для украинцев