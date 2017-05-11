Савченко назвала украинских военных "быдлом"

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала украинских военных, участвующих в военной операции на юго-востоке страны, "быдлом", которое "убивает собственный народ".

"После 9 мая участники АТО и патриоты возомнили себя героями и цветом нации. Нет, вы для адекватных людей быдло и отребье, которое поехало в Донбасс убивать свой же народ за деньги или чтобы не сесть в тюрьму. Для вас чужая жизнь ничего не стоит, вы спасали свои шкуры, вы отдавали свои жизни за олигархов, ВСУ нарушили присягу, которую вы давали народу защищать его", — написала Савченко на своей странице "ВКонтакте".

При этом депутат признает, что и у нее самой "руки в крови" и ей с этим жить.

Позже пресс-секретарь депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко Татьяна Проторченко заявила РИА Новости, что приписываемая парламентарию страница "ВКонтакте", на которой в четверг появились резкие заявление в адрес украинских силовиков, ей не принадлежит.

"У Надежды нет страницы в соцсети "ВКонтакте". Страничка, о которой идет речь, фейковая, и, соответственно, информация фейковая", — сказала Проторченко

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.