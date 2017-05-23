Аналитик: Вакарчук – реальный кандидат в президенты Украины

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Если бы президентские выборы состоялись уже в ближайшее время, больше всего шансов выиграть имели бы Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук. Об этом свидетельствуют социологические исследования, которые опубликовала "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Администрации президента.

Согласно данной информации, разрыв между первыми двумя кандидатами находится в пределах погрешности. Замыкают пятерку потенциальных президентов лидеры партий "Гражданская позиция" и "Радикальная партия" Анатолий Гриценко и Олег Ляшко.

Информацию СМИ о результатах опроса прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический аналитик Петр Охотин.

(публикуется на языке оригинала)

Здивувалися, коли побачили ім'я та прізвище Святослав Вакарчук у рейтингу потенційних президентів України?

– По-перше, хотів би змалювати трошки ситуацію, в якій ми це обговорюємо. Коли соціологічні служби ще не дали офіційного підтвердження, власне, і, фактично, ми обговорюємо меседж про те, що Святослав Вакарчук вирвався вперед.

Для кого це може бути вигідно? Швидше за все, це таке нагадування політичним силам, які вже довго в політичному полі, про те, що їм вже готова заміна. Сам образ Святослава Вакарчука, як такої заміни, обговорюється вже давно. Що є дивного у всій цій соціології? Для мене дуже дивним був високий рейтинг Анатолія Гриценка, тому що він не веде активної медіа-кампанії.

Швидше за все, така активність пов'язана з тим, що є пасивна діяльність і з боку інших кандидатів гонки. І, відповідно, таким чином у випадку, якби почалася кампанія за діянням усіх ресурсів і можливостей, цей рейтинг був би несправедливий. Хотів би теж підкреслити, як політтехнолог, що дуже часто соціологія показує наміри людей, однак врешті-решт мобілізацію проводять структури на місцях, і дуже часто соціологія їх як таких не бачить.

З Вакарчуком хочеться розібратися. На вашу думку, як опинилося його ім'я у цьому рейтингу? Чи він якось офіційно декларує свої наміри стати президентом України?

– По-перше, Святослав Вакарчук пройшов лідерську програму в США, і його відбуття туди одразу породило купу чуток про те, що він готуватиме політичну кар'єру.

Нагадаю, що ще рік тому були популярні жарти, що на наступних виборах президента в другому турі будуть змагатися Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський з "95 кварталу", який теж зняв серіал, де грає українського політика.

І, відповідно, якщо говорити суто політично, то Святослав Вакарчук зараз відображає все позитивне, що є в українській політиці. І в нього найменший з усіх антирейтинг. Він, фактично, ніколи не був при владі. А той короткий період, коли він був депутатом, для нього теж залишився виграшним, тому що він склав мандат досить вчасно. І це безпрецедентний був крок.

Зазвичай, люди з низьким антирейтингом мають більші шанси в політичній гонці, якщо в них є організаційні та фінансові ресурси для цього.

Чи можна довіряти данним, які публікують ЗМІ?

– На мою думку, можна довіряти соціології, коли фірми, які її проводили, можуть за неї відповідати. Тому що у випадку, якщо назріває обман, то ці фірми втрачають повагу, більше їм ніколи не будуть вірити.

Я дуже сподіваюся, що і ця соціологія не закінчиться гучним скандалом. Звісно, поки немає офіційних інфографік, офіційного рейтингу, то ми маємо таке поле для того, що називається "вброс". Тобто коли вкидається якийсь меседж, як реальність, і частотою його повторення людей занурюють в цю реальність, роблять її справжньою.

То зараз можна зробити висновок, що почалася президентська кампанія в Україні? Чи вона і не завершувалася?

– Петро Порошенко – стратегічний гравець. Якщо ми пригадаємо 2013 рік, коли він досить високі посади обіймав ще в часи Віктора Януковича, то можемо пригадати публікації за той час в провідних виданнях.

Він розмірковував про долі Києва, звідки робляться висновки, що він мріяв стати мером Києва і далі вже пізніше стати президентом. Однак стався Майдан, ситуація змінилася, і, фактично, він, граючи стратегічно, був найбільш готовий до того, щоб стати президентом.

З того, що ми бачимо, він ніколи не зупиняється, він активно включається в медіа-процеси і політичні процеси. Його участь ймовірна в різних політичних проектах, зокрема, «Наш Край». Можливе сприяння партії "За життя" говорить про те, що він досить вміло створює партії, які вирощуються в одному електоральному полі, і на їхньому тлі президентська партія, сила влади, поки що виглядає як одна з найбільш стабільних.

Ранее директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что парламентские выборы на данный момент выгодны тем, кто хотел бы улучшить свои электоральные позиции.

Также политический консультант Анне Быкова в эфире "ГС" заявила, что задача Петра Порошенко — любым способом набрать как можно больше голосов на следующих парламентских выборах, и для этого он будет использовать искусственно созданные проекты.