Сын Порошенко о первых трех годах президентства своего отца

"Это были очень сложные три года. Мы все помним, какое было состояние во время выборов президента три года назад, была активная фаза войны на востоке, были определенные проблемы с наполнением бюджета, и экономический кризис, существенное уменьшение ВВП. Если рассматривать то, где мы находимся сейчас, видим, что ситуация достаточно сложная пока. Но, если сравнивать, ситуация на востоке, мы там имеем модернизированную армию, мы имеем определенную линию фронта, которую ВСУ держат. К сожалению, это не полное отсутствие ежедневных потерь на фронте, но это хотя бы не десятки, как это было три года наза", — сказал Алексей Порошенко.

По словам сына президента, Петр Порошенко значительно усилил позиции Украины на международной арене.

"Мы получили довольно значительное усиление: мы имеем международную коалицию, которая поддерживает Украину, мы имеем санкции против агрессора. Это тоже очень важная составляющая деятельности президента, потому что по Конституции президент как главнокомандующий отвечает за состояние армии, за военные события и как президент — за международную деятельность. Поэтому я думаю, что по этим направлениям есть, о чем отчитываться", -резюмировал Алексей Порошенко.

В четверг, 25 мая, исполняется три года с момента избрания Петра Порошенко на пост президента Украины.

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Украинцы проголосовали за нового главу государства на внеочередных выборах 25 мая 2014 года. За Порошенко свои голоса отдали 54,7% избирателей, таким образом он одержал уверенную победу уже в первом туре. Второе место на выборах заняла Юлия Тимошенко.

Явка на выборах составила 59,5%, при этом волеизъявление не состоялось на части территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

Порошенко победил во всех областях, а также в заграничном округе. Инаугурация нового президента прошла 7 июня 2014 года.