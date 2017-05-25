Корнейчук: пять убийственных пунктов к трехлетию избрания Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

25 мая 2017 года исполняется три года с момента избрания Петра Порошенко президентом Украины. Свою предвыборную кампанию он вел под лозунгом "Жить по-новому". Политический аналитик Дмитрий Корнейчук дал оценку достижений президента за три года и рассказал, что нового действительно появилось в жизни страны.

"Во-первых, Порошенко полностью монополизировал власть в стране, успешно выстраивая подконтрольное тоталитарное обществоПомнится, одна из причин, почему Порошенко стал консолидированным кандидатом в президенты от олигархов и Запада, заключалась в том, что все считали его "вторым Януковичем". Дескать, его легко будет контролировать. И все в итоге ошиблись. Порошенко в ускоренном режиме занялся монополизацией собственной власти. И оказалось, это не так сложно сделать. Почти все олигархи уже "поставлены в стойло" и "в ритме спорта" бегают на Банковую. Оппозиция, связанная с олигархами (Оппоблок, Ляшко), полностью "ручная". У Порошенко есть лояльная коалиция в Раде. А у "партнеров" из "Народного фронта" постепенно забрали почти все – от премьерского поста до квот на "дерибан" разных отраслей экономики. Только Аваков удерживает пока кресло главы МВД за счет контролируемых им радикалов, которыми он пугает президента", — сказал Дмитрий Корнейчук в комментарии РИА Новости Украина.

Во-вторых, отметил политаналитик, Порошенко активно внедряет систему цензуры, не встречая сопротивления общества.

"С одной стороны, большая часть телеканалов и так полностью лояльны Банковой. С другой, для тех, кто еще пытается сопротивляться, введен "кнут" в виде 75%-х квот на украинских язык. За невыполнение которых будут лишать лицензий. Как мы уже видели в сфере радио. Активно подминает Порошенко и Интернет. Начали с российских соцсетей. Общество спокойно отреагировало. Поэтому следующим этапом станут украинские оппозиционные сайты", — считает Корнейчук.

В-третьих, по словам политтехнолога, Порошенко практически "похоронил" Минские соглашения, не побоявшись стать "изгоем" на Западе.

"Это связано с панической боязнью Порошенко потерять власть внутри страны. Он понимает: пока идет война в Донбассе, можно под этим предлогом постоянно "закручивать гайки" в Украине. И держать подальше от Киева многотысячную армию "атошников". Ну, а с Западом он как-то пропетляет", — сказал Корнейчук.

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В-четвертых, Порошенко определился, что пойдет на второй срок, как антироссийский президент, отмечает политический аналитик.

"Если в 2014 году Порошенко получил власть, как "президент мира" и "единой страны" (естественно, не выполнив ни одного обещания), то теперь он собирается выиграть, мобилизировав весь ура-патриотический и "путиннападет" электорат. Сыграть на страхах Западной и Центральной Украины, которые легко подпитывать с помощью тотального контроля СМИ. Разжигая ненависть между украиноязычными и русскоязычными. Собственно, с этим и связаны все антироссийские действия Порошенко и срыв "Минска", — пояснил Корнейчук.

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В-пятых, Порошенко за три года превратил украинцев в нищих "крепостных".

"Повышение тарифов на газ в 10 раз, искусственное падение гривны в три раза, пенсионный геноцид под видом реформы, планируемая продажа земли — все это звенья одной цепи. С одной стороны, это обогащение власти на обнищании людей (от субсидий до курса доллара). С другой – украинцев сознательно сделали нищими, поскольку нищим народом легко управлять: люди думают о том, как им выжить завтра, а не о политике. Что, собственно, и надо Порошенко", — заключил Корнейчук.