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    Корнейчук: Порошенко имитирует свою силу и желание мира

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    Порошенко не хочет выполнять "Минск" и решил, что лучшая защита - это нападение, поэтому он будет выставлять Берлину и Вашингтону нереальные условия для "разморозки" минского процесса, считает политтехнолог Дмитрий Корнейчук.
    директор «Фонда гуманитарных стратегий Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Если анализировать последние мессиджи администрации президента, видна выработка нового публичного имиджа "сильного Порошенко": причем именно якобы сильного, жесткого и инициативного в переговорах с Западом, а не их марионетки, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото
    Пресс-конференция Порошенко: где-то тут Европа, где-то там "Минск"

    "С чем это связано? Порошенко очень боится потерять власть. В Украине ситуация под контролем (нищий народ занят выживанием, с олигархами договорено все, оппозиции, кроме Юли, нет, но она без денег и в информационном вакууме), но Запад устроил Порошенко красноречивую изоляцию. Мало того, Порошенко понимает, что "Минск" обсуждают без него, Трамп и Меркель берут обязательства давить на Порошенко для выполнения Соглашений.

    Но выполнять "Минск" Порошенко не хочет. А значит, начнутся претензии и последуют оргвыводы. Поэтому решил, что лучшая защита — это нападение. Тем более, интенсивные переговоры в формате США-Германия-Россия показали, что терять Порошенко уже нечего. Теперь именно он займет самую активную публичную позицию, выставляя Берлину и Вашингтону нереальные условия для "разморозки" минского процесса.

    То есть теперь не Запад якобы давит на Порошенко, а наоборот. И формально Порошенко выполняет мессидж Запада, что альтернативы "Минску" нет.

    Проверить свой новый образ Порошенко намерен на Меркель, во время визита в Берлин 20 мая. Уже сообщил, что намерен настаивать на введении санкций России на год. А также просить Меркель надавить на Путина.

    На Банковой надеются этой новой технологией выиграть себе время. С одной стороны, показать Меркель и Трампу: просто так сдаваться Порошенко не намерен. Или им придется договариваться с ним, или ждать смены власти в Украине. А отдавать ее Порошенко не намерен.

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    С другой стороны, если тянуть время, то многое может измениться. Меркель — проиграть парламентские выборы. Или Меркель сделает какое-то заявление в поддержку Киева, которое разозлит Путина. Или Трамп — поругаться с Путиным из-за невыполнения "Большой сделки". Или Россия может дать"добро" на Приднестровье-2, о чем мечтает Порошенко. Вариантов — множество. И главное — Порошенко надеется, что США и Германия не примут решение вплотную заняться Порошенко и сделать ставку на Тимошенко в 2019-м. А для этого надо имитировать перед Вашингтоном и Берлином, как свою силу, так и желание прекратить войну…", — написал Корнейчук.

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