Корнейчук: Порошенко имитирует свою силу и желание мира

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Если анализировать последние мессиджи администрации президента, видна выработка нового публичного имиджа "сильного Порошенко": причем именно якобы сильного, жесткого и инициативного в переговорах с Западом, а не их марионетки, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"С чем это связано? Порошенко очень боится потерять власть. В Украине ситуация под контролем (нищий народ занят выживанием, с олигархами договорено все, оппозиции, кроме Юли, нет, но она без денег и в информационном вакууме), но Запад устроил Порошенко красноречивую изоляцию. Мало того, Порошенко понимает, что "Минск" обсуждают без него, Трамп и Меркель берут обязательства давить на Порошенко для выполнения Соглашений.

Но выполнять "Минск" Порошенко не хочет. А значит, начнутся претензии и последуют оргвыводы. Поэтому решил, что лучшая защита — это нападение. Тем более, интенсивные переговоры в формате США-Германия-Россия показали, что терять Порошенко уже нечего. Теперь именно он займет самую активную публичную позицию, выставляя Берлину и Вашингтону нереальные условия для "разморозки" минского процесса.

То есть теперь не Запад якобы давит на Порошенко, а наоборот. И формально Порошенко выполняет мессидж Запада, что альтернативы "Минску" нет.

Проверить свой новый образ Порошенко намерен на Меркель, во время визита в Берлин 20 мая. Уже сообщил, что намерен настаивать на введении санкций России на год. А также просить Меркель надавить на Путина.

На Банковой надеются этой новой технологией выиграть себе время. С одной стороны, показать Меркель и Трампу: просто так сдаваться Порошенко не намерен. Или им придется договариваться с ним, или ждать смены власти в Украине. А отдавать ее Порошенко не намерен.

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С другой стороны, если тянуть время, то многое может измениться. Меркель — проиграть парламентские выборы. Или Меркель сделает какое-то заявление в поддержку Киева, которое разозлит Путина. Или Трамп — поругаться с Путиным из-за невыполнения "Большой сделки". Или Россия может дать"добро" на Приднестровье-2, о чем мечтает Порошенко. Вариантов — множество. И главное — Порошенко надеется, что США и Германия не примут решение вплотную заняться Порошенко и сделать ставку на Тимошенко в 2019-м. А для этого надо имитировать перед Вашингтоном и Берлином, как свою силу, так и желание прекратить войну…", — написал Корнейчук.