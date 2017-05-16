Корнейчук о том, как Порошенко превратился в малыша-плохиша

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" попали в список юридических лиц, в отношении которых Украина ввела санкционные меры.

Во вторник, 16 мая, президент Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

"Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов "Мэйл.ру" и социальных ресурсов "Вконтакте" и "Одноклассники", — говорится в документе, опубликованном на сайте президента.

Санкции вводятся на три года.

Традиционно, все свои провокации Порошенко устраивает, находясь при этом вне Украины. Поскольку боится, что народный гнев может вдруг вылиться в поход на Банковую, откуда ему не убежать, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Вот и сейчас, продолжает он, свою провокацию с обновленными санкциями, которые запретили миллионам украинцам доступ к российским соцсетям, он совершил, находясь на Мальте.

"Понятно, что документ был подписан ранее. Но опубликован только после отъезда Порошенко.

Итак, к чему данная провокация?

Во-первых, Порошенко истерично старается сорвать договоренности Трампа-Путина-Меркель по принуждению его выполнять Минские договоренности. Но как это сделать? Попытаться спровоцировать Россию к резким движениям на Донбассе. Именно для этого отключили свет Луганску. Спровоцировали Авдеевку. И вот теперь — блокировка доступа к российским соцсетям. Расчет идет на то, что Путин, в рамках защиты "русского мира" резко среагирует в ответ. Чем быстро воспользуется Порошенко, который в переговорах с Западом выбрал технологию "базарной бабы". То есть — любые кулуарные переговоры выносить в СМИ. Дескать, если вы на стороне Путина — скажите это публично.

Во-вторых, Порошенко необходимо протащить через парламент много непопулярных для людей решений, за которыми общество не должно следить. Тот же пенсионный геноцид и продажу земли.

Для этого используется известная технология взбудоражить общество на другие больные темы. С этим связаны законопроекты с ущемлением УПЦ МП и блокированием доступа к соцсетям. А тем временем власть втихаря будет принимать нужные законы в Раде.

В-третьих, Порошенко продолжает внедрять в стране цензуру, готовясь к президентским выборам.

Сейчас проводится тестирование: "проглотит" ли народ блокирование соцсетей?

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Если да — то дальше последует блокировка российских новостных сайтов, а также украинских сайтов, критикующих Порошенко.

Стоит отметить, что Интернет — это последний "островок свободы", поскольку почти все телеканалы уже стоят в известной "позе" перед Порошенко. Вместе с их владельцами.

Мораль такова. Три года общество "проглатывало" все от власти. Грабительские тарифы, войну, саботирование "Минска", цензуру, притеснение русского языка. И власть поняла: это "молчаливое стадо" можно лупить кнутом все сильнее…", — написал Корнейчук.