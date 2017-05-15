В Минске стартовало заседание контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В Минске началось заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер.

В понедельник в Минске состоится очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее рабочих подгрупп. Как ожидается, главной темой переговоров станет отчет по уточнению списка пленных. Ранее Олифер сообщила, что Киев завершил процесс уточнения списка пленных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.