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    В Донбассе тяжело ранена женщина-военнослужащий - штаб АТО

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (359)

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    Как сообщил официальный представитель Минобороны по вопросам спецоперации Андрей Лысенко, в результате обстрелов в зоне проведения АТО за сутки ранены шестеро военных.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В результате обстрелов в Донбассе получили ранение шестеро военных, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны по вопросам спецоперации Андрей Лысенко.

    Обстрел Авдеевки
    УНИАН
    Последствия обстрела жилых кварталов Авдеевки

    "За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но шестеро украинских военных получили травмы и ранения", — сказал Лысенко.

    По его словам, ранения военные получили в районе Авдеевки и Водяного на мариупольском направлении. Также, по словам Лысенко, среди раненых есть женщина-военнослужащий, ее состояние тяжелое.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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