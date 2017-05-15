Шевченко: конфликт в Донбассе способствует снижению рождаемости

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье, 14 мая, отмечается День матери. Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман уже поздравили украинок с праздником.

О материнстве в Украине высказался в эфире радиостанции Голос Столицы экс-первый замминистра соцполитики Василий Шевченко.

"Стоит обратить внимание на ситуацию с рождаемостью в Украине и стимулированием материнства. Например, в 2016 году количество новорожденных за последние шесть лет самое низкое. Для сравнения: в 2015 году было больше 400 тысяч, а в 2016 — 332 тысячи. Это говорит о том, что соответствующие стандарты не позволяют украинцам заводить детей. Также на это влияет конфликт на востоке Украины. Это не дает возможности людям верить в будущее", — отметил Шевченко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.