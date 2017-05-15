Последствия обстрела жилых кварталов Авдеевки

Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы вечером в субботу обстреляли жилые кварталы Авдеевки в Донецкой области, четыре человека погибли и еще один пострадал.

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В свою очередь представитель министерства обороны ДНР заявил, что данная информация не соответствует действительности, и выдвинул встречные обвинения.

В связи с обстрелами Авдеевки президент Петр Порошенко сообщил, что отменил посещение финала Евровидения.