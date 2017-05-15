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15.05.201712:29
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    Фотоленты

    Последствия обстрела жилых кварталов Авдеевки

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (356)

    (обновлено: )41
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки
    УНИАН
    Обстрел Авдеевки
    УНИАН
    Обстрел Авдеевки
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Обстрел Авдеевки
    УНИАН
    Обстрел Авдеевки
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Обстрел Авдеевки
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Обстрел Авдеевки
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    Обстрел Авдеевки
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    Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы вечером в субботу обстреляли жилые кварталы Авдеевки в Донецкой области, четыре человека погибли и еще один пострадал.

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    В свою очередь представитель министерства обороны ДНР заявил, что данная информация не соответствует действительности, и выдвинул встречные обвинения.

    В связи с обстрелами Авдеевки президент Петр Порошенко сообщил, что отменил посещение финала Евровидения.

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