США готовы давить на Россию по вопросу Донбасса - Климкин

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. США готовы оказать давление на Москву в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью украинскому телеканала "1+1" накануне вечером.

Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе принял Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также министр провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе. По словам посла Украины в США Валерия Чалого, встреча Климкина с Трампом состоялась по инициативе Киева и свидетельствует о поддержке Украины со стороны США.

"Главный результат — это четкий месседж поддержки Украины… Один из главных политических сигналов — и это тоже очень важно — это реальное желание привлекаться к давлению на Россию. Это месседж, который я слышал абсолютно от всех своих собеседников. Сейчас обсуждаются формы, каким образом США будут привлекаться", — сказал министр.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.