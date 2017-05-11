Пенс назвал минские соглашения лучшим способом достигнуть мира в Украине

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Минские соглашения являются наилучшим способом продвижения к миру в Украине, заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Как сообщил Белый дом, на встрече Пенс "подчеркнул, что минские соглашения остаются наиболее реальным способом продвижения к миру" в Украине.

Он также подтвердил "неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Наряду с этим Пенс "подтвердил поддержку Украины и стремление работать с украинскими партнерами над мирным решением конфликта", говорится в сообщении.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.