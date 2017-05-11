наверх
11.05.201705:29
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79- 0.27
  • USD26.46- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Пенс назвал минские соглашения лучшим способом достигнуть мира в Украине

    Тема:

    Донбасс: выполнение минских соглашений (466)

    (обновлено: )34
    На встрече с министром иностранным дел Павлом Климкиным вице-президент США подтвердил "неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".
    Павел Климкин и Майкл Пенс
    @VP

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Минские соглашения являются наилучшим способом продвижения к миру в Украине, заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

    Петр Порошенко
    Президент Украины
    Что будет с Порошенко после встречи Тиллерсона с Лавровым? Опрос экспертов

    Как сообщил Белый дом, на встрече Пенс "подчеркнул, что минские соглашения остаются наиболее реальным способом продвижения к миру" в Украине.

    Он также подтвердил "неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

    Наряду с этим Пенс "подтвердил поддержку Украины и стремление работать с украинскими партнерами над мирным решением конфликта", говорится в сообщении.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стычки в Днепре на 9 мая
    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Первый полуфинал
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    Криминальная Украина: беспредел и насилие