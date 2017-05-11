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    Фотоленты

    Встреча Климкина с Трампом и Пенсом в Белом доме

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (235)

    (обновлено: )49423
    Валерий Чалый. Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    Майкл Пенс, Павел Климкин, Дональд Трамп (слева направо)
    Майкл Пенс, Валерий Чалый, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Павел Климкин и Майкл Пенс
    Павел Климкин и Майкл Пенс
    Валерий Чалый. Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    Валерий Чалый. Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa
    Майкл Пенс, Павел Климкин, Дональд Трамп (слева направо)
    Майкл Пенс, Павел Климкин, Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa
    Майкл Пенс, Валерий Чалый, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    Майкл Пенс, Валерий Чалый, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    @PavloKlimkin
    Павел Климкин и Майкл Пенс
    Павел Климкин и Майкл Пенс
    @VP
    Павел Климкин и Майкл Пенс
    Павел Климкин и Майкл Пенс
    @PavloKlimkin

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    Валерий Чалый. Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся с трехдневным визитом в Вашингтоне, в среду (в четверг по Киеву) провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом, сообщает посольство Украины в США.

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    "Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина, где стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", — говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

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    В этот день также состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

    "Стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействии российской агрессии", — отмечается в сообщении.

    Напомним, накануне американский президент встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча прошла за закрытыми дверями. 

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