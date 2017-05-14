Порошенко настаивает на миротворческой миссии на Донбассе

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко настаивает на развертывании миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе. Об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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"Я бы очень хотел, чтобы была поддержана моя идея о введении миротворцев. Они (ополченцы – Ред.) испугались, когда они увидели, что идея миротворцев начинает находить поддержку, был организован подрыв СММ ОБСЕ, где погиб американский наблюдатель, парамедик", — сказал Порошенко.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля.