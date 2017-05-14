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    Порошенко настаивает на миротворческой миссии на Донбассе

    Тема:

    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (15)

    (обновлено: )37906
    По мнению Порошенко, ополченцы "испугались, когда увидели, что идея миротворцев начинает находить поддержку, был организован подрыв СММ ОБСЕ, где погиб американский наблюдатель".
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко настаивает на развертывании миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе. Об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

    Видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе
    канал Радио Свобода в YouTube
    Обнародовано видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе

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    "Я бы очень хотел, чтобы была поддержана моя идея о введении миротворцев. Они (ополченцы – Ред.) испугались, когда они увидели, что идея миротворцев начинает находить поддержку, был организован подрыв СММ ОБСЕ, где погиб американский наблюдатель, парамедик", — сказал Порошенко. 

    Ранее в ОБСЕ сообщили, что патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля.

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