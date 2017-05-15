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    Порошенко: минские соглашения по Донбассу работают

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    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (19)

    (обновлено: )58
    По словам президента Петра Порошенко, минские соглашения являются эффективными и именно благодаря им в сентябре 2014 года удалось остановить боестолкновения в Донбассе.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минские соглашения по урегулированию в Донбассе работают, необходимости в поиске новых форматов нет.

    Пресс-конференция Петра Порошенко. Онлайн-трансляция
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Пресс-конференция Петра Порошенко

    "Можем менять формат, можем привлекать Британию, Польшу, США, но это все ни к чему", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

    Он добавил, что минские соглашения являются эффективными и именно благодаря им в сентябре 2014 года удалось остановить боестолкновения в Донбассе.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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