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    Порошенко: альтернатива минским соглашениям - отказ от Донбасса

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    (обновлено: )91502
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в воскресенье, есть предложения - как альтернатива минским соглашениям - "отрезать Донбасс", построить стену.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что альтернативой минским соглашениям для Киева может быть отказ от Донбасса, это неприемлемо. Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье.

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    "Есть предложения (как альтернатива минским соглашениям — Ред.): давайте отрежем Донбасс, давайте подарим его кому-то, давайте стену построим, давайте забудем о Донбассе, потому что мы его якобы никогда не вернем. Мне с ними не по пути", — сказал Порошенко.

    Ранее верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула важность выполнения минских договоренностей и призвала оказать давление на Россию для урегулирования конфликта в Украине.

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