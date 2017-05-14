Порошенко: альтернатива минским соглашениям - отказ от Донбасса

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что альтернативой минским соглашениям для Киева может быть отказ от Донбасса, это неприемлемо. Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье.

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"Есть предложения (как альтернатива минским соглашениям — Ред.): давайте отрежем Донбасс, давайте подарим его кому-то, давайте стену построим, давайте забудем о Донбассе, потому что мы его якобы никогда не вернем. Мне с ними не по пути", — сказал Порошенко.

Ранее верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула важность выполнения минских договоренностей и призвала оказать давление на Россию для урегулирования конфликта в Украине.