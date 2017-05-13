Погребинский: шансы на возвращение Донбасса в Украину минимальны

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В четверг, 11 мая, в Донецке отметили очередную годовщину всенародного референдума об отделении от Украины. В этот день, три года назад жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР решили, что отныне самостоятельно будут решать, на каком языке говорить, каких героев чтить и какие праздники праздновать. Не особо стремится возвращать Донбасс и украинская власть, для которой проблемный регион является лишь источником проблем электорального характера.

О том, вернутся ли когда-нибудь в состав Украины неподконтрольные Киеву территории, а также что нужно для возвращения Донбасса, в комментарии РИА Новости Украина рассказал руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии, Михаил Погребинский.

"Шансы на реинтеграцию Донбасса в состав Украины минимальны, в ближайшем будущем я не верю в такую возможность. Ведь для того, чтобы она состоялась, нужно решительно изменить ситуацию в правящей верхушке Украины. Сегодня она такая, что даже если бы президент Петр Порошенко захотел выполнить Минские соглашения, ему бы не дали этого сделать. А без получения реальной автономии, близкой к конфедеративным условиям, Донбасс не вернется в состав Украины. Поэтому, мне кажется, что мы с сожалением будем свидетелями постепенного отторжения этих территорий. С тем, что когда-нибудь они либо пройдут через фазу Приднестровья и станут частью РФ, либо вернутся к теме реинтеграции, как сейчас это пытаются сделать в Молдове. Возможно, в будущем при нормальной, вменяемой украинской власти будет рассматриваться шанс возвращения на новых основах, которые устроят всех", — отметил политолог.

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По его словам, вопрос реинтеграции лежит не только в политической плоскости.

"Против возвращения сегодня выступит и население непризнанных республик. Чтобы общество согласилось на возвращение в состав Украины, надо было убедить его в том, что при этом оно сохранит возможности развития тех идей и принципов, на которых они стоят. Это и получение образования на русском языке, сохранение исторической памяти и т. д. Это бы дало возможность заверить людей на Донбассе, что возвращение не опасно и даже благоприятно. Ведь очевидно, что непризнанной республике очень сложно развивать экономику, торговлю. Элитные слои согласились бы на подобное, а с населением можно было бы поработать", — говорит Погребинский.

Камнем преткновения на пути к реинтеграции, по его мнению, могут стать атрибуты государственности, которые уже появились в непризнанных республиках.

"Хотя, если выполнить Минские соглашения, проблем не должно возникнуть. Договоренности предусматривают полноценную автономию края. Компромисс как раз и заключается в том, что если Киев хочет сохранить территориальную целостность, то должен пойти на не очень приятную для него реинтеграцию с расширенными правами для этого региона, его другими представлениями об истории, культуре, образовании", — резюмировал эксперт.