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    ВСУ сообщают о 49 обстрелах и 6 раненых в Донбассе за сутки

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (354)

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    По данным пресс-центра штаба АТО, ситуация в течение минувших суток оставалась напряженной. На донецком направлении огонь велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по позициям в районе Авдеевки и Новгородского.
    На рубеже. Позиции ВСУ в промзоне Авдеевки
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. ВСУ сообщают, что ополченцы за минувшие сутки 49 раз открывали огонь в Донбассе, шесть военных ранены.

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    "С начала суток произошло 49 обстрелов… шесть военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

    На приморском направлении ополченцы обстреляли Водяное, Широкино, Гнутово, Новотроицкое, Талаковку и Павлополь из минометов, стрелкового оружия, гранатометов, пулеметов и вооружения боевой машины пехоты.

    На донецком направлении огонь велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по позициям в районе Авдеевки и Новгородского.

    В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов, крупнокалиберного пулемета и гранатометов ополченцы обстреляли Валуйское, Станицу Луганскую и Троицкое.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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