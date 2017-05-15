В понедельник пройдет очередной раунд переговоров в Минске

КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. Очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее рабочих подгрупп состоится в понедельник в Минске.

Как ожидается, что стороны обсудят вопросы, которые традиционно остаются в поле внимания переговорщиков: выполнение минских договоренностей в сфере безопасности, подготовка к обмену пленными, восстановление инфраструктуры региона, политическое урегулирование.

Безусловно, вопросы безопасности будут оставаться в центре внимания участников переговоров в Минске, поскольку прошедшие недели с момента предыдущего заседания 26 апреля так и не принесли стабильного соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.

Стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в новых обстрелах, которые ведут к разрушениям инфраструктуры и жертвам среди мирного населения, в активизации диверсионной деятельности, несоблюдении договоренностей в части отвода вооружения.

Более того, первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) Александр Хуг заявил 12 мая, что наблюдатели ОБСЕ отмечают обострение ситуации в Донбассе в районе Золотого, где ранее были отведены силы сторон конфликта, а также у Станицы Луганской, в районе которой разведение было неоднократно сорвано.

"В последнее время неожиданно обострилась ситуация в районе разведения у Станицы Луганской. Так же, как и внутри района разведения в Золотом", — сказал Хуг. По его словам, наблюдатели также зарегистрировали ряд других "горячих точек" на линии соприкосновения.

В том числе переговорщики обсудят и состоявшийся в конце минувшей недели обстрел Авдеевки, в результате которого погибли мирные жители. Из-за этого инцидента президент Украины Петр Порошенко, как он заявил, даже отменил посещение финала Евровидения в Киеве.

Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы вечером в субботу обстреляли жилые кварталы Авдеевки в Донецкой области, четыре человека погибли и еще один пострадал. В свою очередь представитель министерства обороны ДНР заявил, что ВСУ обстреливают Авдеевку, чтобы дискредитировать ополченцев.

В воскресенье президент Украины сообщил, что число обстрелов в Донбассе сократилось в три раза с 1 апреля, однако "сейчас количество обстрелов снова начинает расти".

Как ожидается, на заседании контактной группы по Донбассу в Минске 15 мая главной темой станет отчет по уточнению списка пленных.

По итогам прошлого заседания спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе смогла согласовать механизм верификации пожелания пленных оставаться после освобождения там, где они находились во время заключения. В конце апреля этот процесс была запущен, а уже на прошлой неделе появились сообщения о его завершении. Правда, конфликтующие стороны нашли повод усомниться в проведении данной работы в полном объеме. Ответ на эти сомнения должна дать контактная группа.

"Украинская сторона ожидает, что отчет по проведенной верификации станет ключевым вопросом гуманитарной подгруппы и трехсторонней контактной группы в Минске 15 мая, и делает все для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников", — написала на своей странице в Facebook в пятницу пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в столице Белоруссии, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер. Ранее она сообщила, что процесс уточнения списка пленных из ДНР и ЛНР, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена, завершился.

Процесс верификации должен поспособствовать согласованию окончательных списков лиц для обмена пленными.

Президент Украины Порошенко 14 мая заявил, что все пленные, которые находятся в украинских тюрьмах, отказались возвращаться в Донбасс в рамках обмена. Однако, по данным омбудсмена Украины Валерии Лутковской, только 5% пленных, находящихся в тюрьмах на подконтрольной Киеву территории, согласились на обмен.

Вместе с тем Лутковская отмечала, что "остается вопрос о 159 фамилиях тех людей, которые есть в списках, но уже находятся на свободе". "Как верифицировать их — пока непонятно. Если люди на свободе и не хотят ехать на оккупированную территорию, то результат очевиден", — подчеркнула она. Как сообщалось, с этим вопросом она поедет на следующие переговоры в Минске 15 мая, чтобы предложить формат для верификации по телефону или с помощью видеосвязи.

Предыдущий переговорный раунд не принес прорывных решений в вопросах, урегулированием которых занимается экономическая подгруппа. А за период между заседаниями контактной группы проблемных вопросов только прибавилось: так, из-за обстрелов фиксировались неоднократные случаи нарушения подачи воды и электроэнергии в ряд населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.

Не утратил актуальности и вопрос с поставками воды в самопровозглашенную ЛНР. Первый замглавы СММ ОБСЕ Хуг 12 мая обратил внимание, что наблюдатели ОБСЕ обеспокоены ситуацией с прекращением Киевом поставок воды не неподконтрольную властям Украины территорию Донбасса.

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По данным пресс-службы ГУП "Лугансквода", 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции. На следующий день подача воды прекратилась полностью. Кроме того, замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что предприятие "Попаснянский водоканал" прекратило подачу воды на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области из-за поломки на водоводе.

"Мониторинговая команда в Луганске очень внимательно следит за поставками воды внутри своей зоны ответственности. И, например, было уже зафиксировано недостаточное количество воды в Первомайске и Брянке", — сказал Хуг.