Верю - не верю. Словопедия обещаний или о чем говорил президент

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Спустя год

В воскресенье, 14 мая, после почти года молчания президент Петр Порошенко наконец-то даст большую пресс-конференцию. Как пояснили в пресс-службе президента, она проводится по случаю Дня Европы и предоставления стране безвиза.

Пресс-конференция начнется в 15:00 в администрации президента и станет шестой по счету. "Большие" пресс-конференции — это всегда настоящий бенефис Порошенко. Президент — оратор знатный, говорить и обещать умеет, как и уворачиваться от прямых ответов.

Читайте также: Цитатник нашего времени. Как говорил Порошенко

Впрочем, последний раз Порошенко давал открытую пресс-конференцию еще 3 июня 2016 года. После этого почти год глава государства избегал широкого общения со СМИ в формате "вопрос-ответ", были лишь интервью и комментарии. За долгий перерыв журналисты не раз упрекали президента, что он отказывается встретиться и ответить на вопросы, которых накопилось достаточно много.

В канун пресс-конференции РИА Новости Украина вспоминает, о чем ранее говорил Порошенко с журналистами и что обещал.

Много слов

25 сентября 2014 года Петр Порошенко провел свою первую широкую пресс-конференцию на посту президента. Она длилась почти 2,5 часа, за время которых 29 СМИ задали свои вопросы. Президент вел себя подчеркнуто лояльно, демонстрировал "демократичность", открытость и доступность для журналистов.

Порошенко обещал, что с ним будет встретиться легче, чем с любым из предыдущих украинских президентов.

За несколько часов до начала пресс-секретарь президента Святослав Цеголко заверял, что предыдущей практики записи или согласования вопросов журналистов не будет.

Порошенко говорил много и с оптимизмом о Донбассе, общей ситуации в стране. Он заверил, что самая страшная часть войны уже позади, а "страна уже живет по-новому".

"Весь украинский народ вел свою войну за мир. У меня нет сомнений, что мой мирный план сработает. Я уверен, что основная и самая опасная часть войны уже в прошлом благодаря героизму украинских солдат".

Читайте также: Противоречивость и оптимизм в интервью Петра Порошенко

При этом Порошенко говорил, что не боится Майдана против себя.

"Я не исключаю, что в Украине Майданы еще будут, но они будут только положительные".

"Я твердо верю, что нам удастся провести выборы, потому что это делается и в интересах Украины, и в интересах Донбасса. Я могу сказать, что без выборов решение политического кризиса невозможно. Мы можем ставить вопрос не как, а когда. Я очень надеюсь, что дата 7 декабря не будет перенесена", – высказывался тогда Порошенко о выборах в Донбассе.

29 декабря 2014 года Порошенко провел свою вторую пресс-конференцию по итогам уходящего года. Риторика президента заметно ужесточилась, а временами он вступал в полемику с журналистами. При этом эксперты отмечали, что Порошенко избегал ответов на острые социально-экономические вопросы. Несмотря на то, что пресс-конференция проходила через несколько часов после ночного принятия бюджета на 2015 год, вопросов, напрямую касающихся бюджета, как и в целом экономики, Порошенко практически не задавали.

Порошенко утверждал, что второй президентский срок — "это последнее о чем он сейчас думает".

Президент говорил, что не продаст "5 канал", и не обещал его продавать.

Много говорил президент о войне в Донбассе и обещал не допустить замораживания конфликта.

"Теперь задача — превратить шаткое перемирие в крепкий мир, после чего возобновить украинскую власть на временно оккупированных территориях".

"Риск замораживания конфликта существует. И мы делаем все, чтобы его не было. 70% тех, кто остался в Донбассе, хотят жить в Украине, и мы помогаем этим людям – и через механизмы гуманитарной политики, и через механизмы информационной политики, и военной".

"После проведения местных выборов начнется реальный процесс политического урегулирования".

При этом Порошенко обещал "не дать замерзнуть украинцам на Востоке". Он говорил, что Украина будет покупать уголь и поставлять газ в Донбасс.

"Кому-то бы очень понравилось: сейчас закроем вентиль, перекроем газ и пусть они там мерзнут, и будет углубление экологической и гуманитарной катастрофы, которая там и так существует. Там живут украинцы, и мы не можем дать им замерзнуть. У нас есть госшахты, мы будем там уголь покупать, мы будем поставлять газ. И я уверен, что путь к возвращению Донбасса лежит не через путь прекращения поставок газа".

Читайте также: Театр одного актера. Порошенко рассказал, насколько лучше стало жить в Украине

5 июня 2015 года Порошенко дал третью большую пресс-конференцию по итогам первого года на посту главы государства. Как отмечали эксперты и журналисты, в словах Порошенко появилось больше жестких формулировок, жесты стали носить более четкий, резкий и уверенный характер.

Порошенко сформулировал три задачи для Рады: принятие изменений в Конституцию относительно децентрализации; отмена депутатской и судейской неприкосновенности; принятие нового закона о местных выборах по открытым спискам.

"Я доволен темпом реформирования МВД… Возглавляет это реформирование министр Аваков".

Наиболее болезненными стали вопросы о продаже Порошенко своего бизнеса. Вопрос, касающейся Липецкой фабрики и "Рошен" вызвал у президента раздражение. В итоге он так и не ответил, как скоро продаст Липецкую кондитерскую фабрику Roshen, какие конкретные шаги будет применять для того, чтобы бороться с коррупцией на блокпостах и контрабандой в зоне АТО, почти не говорилось и о перспективах возвращения Крыма.

"Я бы очень хотел продать Липецк, но он арестован российскими властями", — говорил президент.

При этом Порошенко отмечал, что не обязан продавать свой бизнес, но это является его "политической позицией".

14 января 2016 года

Текст речи президента на четвертой пресс-конференции изобиловал контрастами: как тяжело было Украине в начале прошлого года — и как стало теперь гораздо лучше. Главный позитивный итог минувшего года, как сказал президент, — это "создание предпосылок для развития страны". Из других "достижений" — продление Евросоюзом санкций против РФ "из-за невыполнения минских договоренностей", увеличение военного бюджета — в этом году, пообещал Порошенко, мобилизованный воин будет получать минимум 7 000 гривен (вне зоны АТО), — избавление от газовой зависимости от РФ, и, конечно, перспективы безвизового режима с ЕС.

"Мы посеяли, и в этом году должен быть урожай… Каждый должен почувствовать сдвиги в борьбе с коррупцией".

"Мы не допустим веерных отключений энергосистемы страны", — обещал президент.

Смотрите также: Большая пресс-конференция Порошенко: ответы на вопросы, фуршет и вертеп

Главной причиной "не давших известные результаты реформ" Порошенко в очередной раз назвал "войну". Но выразил надежду на возвращение Украине Крыма и Донбасса в 2016 году.

При этом Порошенко заявил, что "никакой блокады Крыма не существует".

"Мы все делаем для того, чтобы никоим образом не усложнять им жизнь", — сказал он и добавил, что в договоре на поставку электроэнергии в Крым полуостров должен быть указан как Автономная республика.

3 июня 2016 года

Президент вышел к журналистам в приподнятом настроении и говорил, что пресс-конференция будет в формате "откровенного разговора". Он подчеркнул, что это его первая встреча с журналистами после правительственно-парламентского кризиса, который остановил процесс реформ в Украине.

Журналисты, как и ожидалось, задавали вопросы про "Рошен", кумовство, освобождение Надежды Савченко и полицейскую миссию ОБСЕ. Не смогли они пройти и мимо офшорного скандала, в котором фигурировала фамилия президента. Однако Порошенко заявил, что никакого офшорного скандала не было.

"Никакого офшорного скандала не было. Было журналистское расследование, которые нашли несколько фактов".

Он также пообещал продать свои активы по украинскому законодательству, с уплатой всех налогов в Украине.

Затронул президент и тему экономики. По его мнению, Украина достигла этапа макроэкономической стабилизации.

"Украина должна перейти от политики затягивания поясов граждан к политике экономического роста".

"Сценарий посеять в Украине хаос и безвластие провалился".

По ситуации на фронте – констатировал обострение, а о возможности выборов в Донбассе президент говорил категорически.

"Могут ли быть выборы на оккупированных территориях Донбасса? Могут. Могут ли быть сейчас? Могут. Если эти выборы проведет сам оккупант. Но ни мы, ни мир эти выборы не признаем".

По материалам из открытых источников интернет