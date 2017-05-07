Корнейчук назвал визит Меркель в РФ последней попыткой перезапустить "Минск"

"На самом деле этот визит показал, что можно долго и нудно рассказывать для внутреннего украинского потребителя, что Россия – в международной изоляции, Путин обречен, но как показывает практика, когда необходимо решать какие-то вопросы, все едут к Путину. Потому что законы истории и логики развития человечества никто не отменял: сильные решают вопросы с сильными, а слабых просто ставят перед фактом", – сообщил политаналитик. Сам же визит он считает очередной, "может последней" попыткой как-то перезапустить буксующий минский процесс.

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"Мы понимаем, что Меркель, как один из инициаторов минского процесса, наиболее заинтересована в том, чтобы минские договоренности начали выполняться. Во-первых, потому что это ее политическое лицо, а во-вторых, на носу – парламентские выборы в Германии и, судя по социологическим опросам, еще большой вопрос, останется ли она при власти", – подчеркнул эксперт.

Можно судить о том, о чем договорились Путин с Меркель, только по месседжам с их пресс-конференции, продолжил Корнейчук: так, Меркель подчеркнула, что на президенте Порошенко лежит ответственность за выполнение минских договоренностей, говорила о том, что альтернативы им нет.

"Я бы обратил внимание на слова Путина, что киевская власть упустила свой шанс выполнить минские договоренности. Это может свидетельствовать о том, что если сейчас последняя попытка перезапустить "Минск" не получится, то, в принципе, в России может начаться поддержка Донбасса, признание этого на официальном уровне как второго Приднестровья, экономического дотирования и просто ожидания 2019 года, следующих президентских выборов в Украине, когда может смениться президент, и с новым руководителем государства решать вопрос Донбасса. Другой вопрос, продержиться ли Украина без донбасского угля", – рассказал политаналитик.

Он также предположил, что Меркель взяла на себя определенные обязательства "все-таки попытаться надавить на Порошенко для запуска минского процесса", и подобные обязательства, возможно, взял на себя и Трамп, у которого в тот же день состоялся телефонный разговор с Путиным.