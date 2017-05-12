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    Ситуация в АТО: в двух районах отвода сил наблюдается обострение - ОБСЕ

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    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле" (335)

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    Как сообщил Александр Хуг, обострение наблюдается в районе Золотого, где ранее были отведены силы сторон конфликта, а также у Станицы Луганской, в районе которой разведение было неоднократно сорвано.
    Авто ОБСЕ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. На двух участках для отвода сил в Донбассе зафиксировано обострение, сообщил в пятницу на брифинге первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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    Так, по его словам, обострение наблюдается в районе Золотого, где ранее были отведены силы сторон конфликта, а также у Станицы Луганской, в районе которой разведение было неоднократно сорвано.

    "В последнее время неожиданно обострилась ситуация в районе разведения у Станицы Луганской. Так же, как и внутри района разведения в Золотом", — сказал Хуг.

    Он уточнил, что наблюдатели также зарегистрировали ряд других "горячих точек" на линии соприкосновения.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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