наверх
10.05.201718:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06+ 0.12
  • USD26.51+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Участники АТО присоединились к пикету здания полиции в Днепре

    Тема:

    Мероприятия в честь 9 мая в Украине (23)

    (обновлено: )27105
    Сообщается, что ветераны АТО пикетируют здание областного отделения Нацполиции, так как хотят справедливого расследования столкновений 9 мая в городе.
    Митинг под зданием полиции в Днепре
    скриншот видео

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Пикет проходит у здания областного отделения Национальной полиции в Днепре. На митинге также присутствуют участники АТО.

    Драка в Днепре
    Канал informator.dp.ua на youtube
    Днепр и 9 мая: в сеть попали кадры массовой драки

    В здании облполиции проходило совещание с участием первого замглавы МВД Сергея Ярового и главы Нацполиции Украины Сергея Князева.

    Участники пикета держат в руках плакаты "Требуем рассмотрения уголовных дел", "Нет произволу полиции". Как сообщил один из участников акции протеста, ветераны АТО пришли к зданию полиции, чтобы получить информацию о массовой драке в Днепре 9 мая.

    В пикете принимают участие около 200 человек.

    Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области.

    Читайте также: Украина и вбитые кулаками уроки 9 мая: народ устал бояться

    Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве
    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Первый полуфинал
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    Криминальная Украина: беспредел и насилие