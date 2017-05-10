Участники АТО присоединились к пикету здания полиции в Днепре

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Пикет проходит у здания областного отделения Национальной полиции в Днепре. На митинге также присутствуют участники АТО.

В здании облполиции проходило совещание с участием первого замглавы МВД Сергея Ярового и главы Нацполиции Украины Сергея Князева.

Участники пикета держат в руках плакаты "Требуем рассмотрения уголовных дел", "Нет произволу полиции". Как сообщил один из участников акции протеста, ветераны АТО пришли к зданию полиции, чтобы получить информацию о массовой драке в Днепре 9 мая.

В пикете принимают участие около 200 человек.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области.

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Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".