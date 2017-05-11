Погребинский: США и РФ пока только в поиске компромисса по Донбассу

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Вашингтоне переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном, а также встретился с президентом США Дональдом Трампом.

После Лаврова встречу с Трампом провёл также находящийся с рабочим визитом в США глава МИД Украины Павел Климкин.

Глава МИД РФ сообщил, что обсуждалось, прежде всего, взаимодействие России и США на международной арене, подробно говорили о ситуации в Сирии, но также упоминалось выполнение Минских соглашений.

Павел Климкин, в свою очередь, в своем Twitter написал, что "лидеры США и свободного мира поддерживают свободную Украину".

Состоявшиеся встречи Лаврова с Трампом и Тиллерсоном дают надежду на снятие очень острой атмосферы противостояния, которая сложилась на сегодня в мире, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Но пока — (дает) надежду, поскольку никаких же решений не принято, но сам факт встречи, я считаю, важен. И он может иметь далеко идущие последствия", — отметил эксперт.

Во всяком случае, продолжил он, похоже, что по Сирии есть "какое-то существенное взаимопонимание: а тут такое дело: как только удастся протолкнуть хотя бы один значимый результат во внешней политике Трампу, ему легче будет искать компромиссные позиции по другим".

Что касается вопроса Украины, Погребинский подчеркнул, что не было "какого-то серьезного обсуждения: по-моему, нет содержательной готовности искать компромисс". По его мнению, сейчас есть только договоренность о том, что будут разговаривать, будут искать этот компромисс, но не более того.

"А в части Сирии, похоже, эти зоны безопасности — это же инициатива чисто российская, и она встречена с интересом, я бы так сказал. И как будто бы даже идут обсуждения по части координации. То есть все проблемы не решены, но не исключено, что удастся там продвинуться", — прогнозирует политолог.

Отдельно эксперт прокомментировал встречу Климкина с Трампом и Тиллерсоном.

"Климкин ждал и пил кофе, пока старшие товарищи беседуют. Это, конечно, демонстрация отношения к малым и большим. Понятно, что сама встреча с Климкиным была как бы вынуждена. Не мог себе позволить Трамп проигнорировать в этой ситуации, когда его обвиняют в каких-то там сговорах с Москвой, он не мог проигнорировать возможные обвинения в свой адрес, что он встречается с российскими представителями и игнорирует интересы Украины и так далее. Он просто вынужден был", — сказал Погребинский.

При этом встречу провели, отметил он, "как-то демонстративно".

"То есть (Трамп) мог бы встретиться сначала с Климкиным и это была бы демонстрация того, что Соединенные Штаты остаются в той же логике. А так, это была явная демонстрация того, что важная встреча — сначала, а этот — в коридоре подождет. Так мне кажется", — подытожил политолог.