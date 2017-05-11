Позиции силовиков обстреляли в районе Широкино - штаб АТО

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в четверг, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 37 раз открывали огонь по их позициям, один военный получил ранения, сообщает пресс-центр военной операции.

"За минувшие сутки зафиксировано 37 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины… Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

По информации силовиков, на приморском направлении из реактивных систем "Град", минометов калибром 82 миллиметра обстреливались их позиции в районе Широкино. Кроме того, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты силовиков вблизи Водяного.

Сообщается, что на донецком направлении под огонь минометов калибром 82 миллиметра, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия попали опорные пункты силовиков в Зайцево. Как отмечается, позиции силовиков вблизи Троицкого обстреливались из вооружения боевой машины пехоты, а позиции в районе населенного пункта Пески — из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По данным пресс-центра военной операции, на луганском направлении из минометов калибром 120 миллиметров и противотанковых гранатометов была обстреляна Новоалександровка.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.