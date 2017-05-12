Могерини: отказываться от "Минска" не надо, нужно давление на Россию

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула важность выполнения минских договоренностей и призвала оказать давление на Россию для урегулирования конфликта в Украине.

"Сейчас важно обеспечить, чтобы регулирующий решение конфликта в Украине минский процесс дал бы какой-то результат, а не думать о том, как сменить его формат", — сказала Могерини, выступая в Таллине на открытии конференции "Перед рассветом темнее всего? Война за доверие и как ее выиграть", посвященной реальным кризисам мирового сообщества и поискам возможностей их преодоления.

По мнению главы европейской дипломатии, ЕС должен оказать поддержку Германии и Франции в "нормандском формате" и продолжить давление на Россию. "Мы должны продолжить оказывать поддержку французам и немцам в этом формате, помогать украинцам, чтобы они прошли свою части пути. Кроме того, мы должны продолжить давление на Россию", – заявила Могерини. Она также подчеркнула важность роли ОБСЕ на Украине и поддержки, которую ЕС оказывает ей.

По мнению Могерини, Россия рассчитывала, что под давлением войны Украина развалится изнутри. "Этого не произошло, и мы помогаем положительным процессам в Украине", – подчеркнула она.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.