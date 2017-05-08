Лавров: Украина саботирует выполнение минских договоренностей

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Киев саботирует выполнение минских договоренностей, организует провокации на линии соприкосновения в Донбассе, не выполняет политическую часть комплекса мер, заявил в интервью телеканалу "Мир" глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей, прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей. Примеров тому множество. Это касается.. полное саботирование политического процесса и организацию на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения, чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске", — сказал Лавров.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям нет.

"Президент (РФ Владимир) Путин подчеркнул, как и канцлер (ФРГ Ангела) Меркель, между прочим, что, несмотря на всё это, альтернативы минским договоренностям мы сейчас не видим, ничего более конструктивного сейчас разработать не удастся, поэтому наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать и в рамках нормандского формата — на уровне лидеров, на уровне министров, на уровне экспертов, — и в рамках, конечно же, контактной группы, где представлены за одним столом и киевские власти и представители Донецка и Луганска вместе с представителями Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", — отметил Лавров.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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