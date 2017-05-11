Трамп давит на Порошенко для начала реализации "Минска" - эксперт

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заинтересован в реализации "Минска" для урегулирования кризиса в Украине, сообщил политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Ранее в Вашингтоне Трамп встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а позднее — с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Большая сделка" по обмену интересами в Украине и Сирии успешно продвигается. Причем так успешно, что стороны наконец-то готовы даже брать на себя публичные обязательства и предпринимать реальные шаги. Начнем с Украины. Трамп впервые с момента вступления в президентскую должность заявил: США готовы помочь в выполнении Минских договоренностей. Иными словами, Трамп взял на себя обязательства давит на Порошенко для начала реализации "Минска", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, встреча Климкина с Трампом после переговоров президента США с Лавровым свидетельствует о том, что с президентом Украины Петром Порошенко никто не консультировался.

"А просто ставили уже перед фактом об итогах договоренностей с Путиным. Иными словами, в Вшингтоне перестали баловаться и передали через Климкина Порошенко, что "Минск" пора бы начать выполнять. Поскольку в этом заинтересован лично Трамп. А иначе — Порошенко займутся вплотную. И траншей МВФ не будет, и гарантий безопасности Порошенко после потери власти. Да и власть под большим вопросом. В общем, Климкин повез в Украину Порошенко грустные новости", — подчеркнул Корнейчук.

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Он уточнил, что власти Украины после состоявшихся переговоров Климкин-Трамп начнет усиленно рассказывать о том, что сам факт встречи — "это доказательство поддержки Вашингтона против российской агрессии".

"С другой стороны, Тилллерсон ритуально говорил о том, что санкции против России будут действовать до выполнения Минских соглашений. Что, кстати, также на руку Москве. Поскольку подпадает под их позицию: "Минск" надо выполнять", — резюмировал эксперт.