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    Фотоленты

    Подготовка к обмену военнопленных в Донбассе

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (266)

    18
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Родственники пленных сторонников ДНР отправляются на территорию, контролируемую Украиной, для начала процесса верификации.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Родственники пленных сторонников ДНР отправляются на территорию, контролируемую Украиной, для начала процесса верификации.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Табличка с надписью "Стоп мины!" в районе поселка Александровка в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Автобус на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Ополченец на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Ополченец на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Автомобили на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Родственники пленных сторонников ДНР отправляются на территорию, контролируемую Украиной, для начала процесса верификации.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Родственники пленных сторонников ДНР отправляются на территорию, контролируемую Украиной, для начала процесса верификации.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Родственники пленных сторонников ДНР отправляются на территорию, контролируемую Украиной, для начала процесса верификации.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Родственники пленных сторонников ДНР отправляются на территорию, контролируемую Украиной, для начала процесса верификации.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Родственники пленных сторонников ДНР отправляются на территорию, контролируемую Украиной, для начала процесса верификации.

    Начался процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена, заявил в пятницу представитель омбудсмена Украины Михаил Чаплыга.

    Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту в Донбассе, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен не хотят возвращаться в Донбасс. Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе удалось договориться о верификации списка пленных, находящихся в местах несвободы на подконтрольной Киеву территории.

    Читайте также: Начало конца украинского мира на Донбассе. Эксперты подвели итоги недели

    "Сегодня этот процесс начался. С украинской стороны в нем принимает участие представитель офиса уполномоченного (Верховной Радой по правам человека)", — заявил Чаплыга.

    По его словам, верификация завершится в "считанные дни".

     

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