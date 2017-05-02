Подготовка к обмену военнопленных в Донбассе

Начался процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена, заявил в пятницу представитель омбудсмена Украины Михаил Чаплыга.
Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту в Донбассе, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен не хотят возвращаться в Донбасс. Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе удалось договориться о верификации списка пленных, находящихся в местах несвободы на подконтрольной Киеву территории.
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"Сегодня этот процесс начался. С украинской стороны в нем принимает участие представитель офиса уполномоченного (Верховной Радой по правам человека)", — заявил Чаплыга.
По его словам, верификация завершится в "считанные дни".