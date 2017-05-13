КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что прокуратура квалифицировала обстрел Авдеевки как теракт.

Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы вечером в субботу обстреляли жилые кварталы Авдеевки, четыре человека погибли и еще один пострадал.

"Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

По ее данным, мирные жители погибли в результате попадания снаряда во двор дома по улице Сапронова. Личности погибших устанавливаются, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко из-за событий в Авдеевке, где сегодня погибли четверо местных жителей, отменил выступление в МВЦ перед финалом песенного конкурса Евровидение.