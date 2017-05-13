Финал Евровидения: Порошенко отменил выступление из-за трагедии в Авдеевке

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко из-за событий в Авдеевке, где сегодня погибли четверо местных жителей, отменил выступление в МВЦ перед финалом песенного конкурса Евровидение.

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Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

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Главу государства вечером ожидали журналисты, однако Порошенко на территории МВЦ не появился.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко посетит Международный выставочный центр в Киеве, где пройдет финал Евровидения.