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    Финал Евровидения: Порошенко отменил выступление из-за трагедии в Авдеевке

    Тема:

    Евровидение-2017. Финал (65)

    (обновлено: )114813
    Главу государства Петра Порошенко журналисты ожидали вечером в МВЦ, перед финалом песенного конкурса Евровидение, однако он на территории Международного выставочного центра не появился.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко из-за событий в Авдеевке, где сегодня погибли четверо местных жителей, отменил выступление в МВЦ перед финалом песенного конкурса Евровидение.

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    Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

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    Главу государства вечером ожидали журналисты, однако Порошенко на территории МВЦ не появился.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко посетит Международный выставочный центр в Киеве, где пройдет финал Евровидения.

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