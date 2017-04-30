Обстрел Авдеевки: разрушенные крыши и выбитые стекла

Штаб АТО сообщил, что ополченцы 29 апреля обстреляли частный сектор Авдеевки. В результате в трех домах по улице Кирова разбиты стекла, повреждены осколками стены, ворота, кровля и линия электропередач, разрушены заборы.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, ополченцы применяли мины калибра 120 мм. К счастью, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работали представители СЦКК и местного отдела полиции.

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