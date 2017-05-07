В Авдеевку с 9 мая электричество будут поставлять по новой ЛЭП

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Со вторника, 9 мая, электроснабжение Авдеевки в Донбассе будет осуществляться по новой высоковольтной линии (ЛЭП), говорится в сообщении министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины.

"Электроснабжение Авдеевки будет осуществляться по новой линии, которую запустят в работу 9 мая", — говорится в субботу в микроблоге министерства по оккупированным территориям в Twitter.

Ранее глава компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, Всеволод Ковальчук сообщил, что киевские власти могут рассмотреть вопрос о прекращении поставок электроэнергии на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики после завершения строительства отдельной линии электропередачи для обеспечения энергией Авдеевки. С 25 апреля были прекращены поставки электроэнергии из подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную Луганскую народную республику из-за долгов за потребленную энергию.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.